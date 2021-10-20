冬天流感病毒特別惡？兒童求診個案增　醫生：唔出街都最好打針

近月多校爆發上呼吸道感染個案，衛生署署長林文健日前指，恐秋冬季的流感感染個案會出現「報復式上升」的趨勢。有兒科醫生表示，在過去一個半月，出現上呼吸道感染病徵求診個案比上季增加約三成，提醒在新冠肺炎夾擊下，出現嚴重併發症的風險亦相應提高，提醒家長宜盡早讓孩子接種疫苗，防患於未然。



衛生署：數字恐報復式上升

衛生署署長林文健日前表示，自九月起，幼兒中心、幼稚園及小學共錄得261宗上呼吸道感染個案，涉及逾1760人。隨著各國陸續放寬防疫措施，人口流動或令秋冬季的流感感染數字出現「報復式上升」，對形勢不樂觀。

食物及衛生局長陳肇始則指，當局今年採購逾94萬劑流感疫苗，其中30萬劑將會供給學校，約3萬劑屬噴鼻式。為預防新冠病毒及流感的雙重夾擊，她呼籲市民，尤其兒童及長者盡早接種疫苗。

年紀較小的孩子，或未能妥善處理口罩。

兒童求診個案增

兒科醫生陳欣永表示，在過去四至六星期，因上呼吸道感染病徵而求診的個案增加約三成，大部分來自遊戲班（playgroup）及幼稚園學童。「因為有返正常上學，儘管戴咗口罩，亦好難避免個案增加。」

他解釋，個案增加的主要原因是年紀較小的孩子，未能妥善做足自身的「感染控制」（Infection control）措施。「一個BB啱啱學行，容易多手，唔識避忌，一痕就拉低口罩捽眼捽鼻。常見上呼吸道感染病毒都係經飛沫傳染，當接觸到呢啲分泌物，再接觸自己眼、鼻黏膜，就會容易傳染。」

可致嚴重併發症

陳醫生解釋，常見的上呼吸道感染病毒包括呼吸道合胞病毒及其他腺病毒，大多病情輕微。而大眾常說的「流感」，即流行性感冒，則每年出現冬季和夏季高峰期，前者橫跨12月至4月，後者則是7至8月。其中甲型流感在流感季節尤其普遍，而一般的流感疫苗，則可有效預防兩種甲型流感及兩種乙型流感。

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至於流感與「普通傷風感冒」的分別，在於當感染流感，除了有上呼吸道感染病徵，例如咳嗽、鼻水、痰，亦會有其他病徵，包括發燒、全身骨痛、肌肉疼痛、頭痛，並可能引起併發症，包括心肌炎、腦炎。其中甲型流感引起併發症的機率較高，1歲以下的幼兒，以及長者均是高危族群。

在冬季高峰期，流感病毒真的特別「惡」？「冇話病毒量高唔高，而係講傳染性、傳播率、嚴重性。當喺流感季節，佢傳染性較高，如果幼兒班入面有人中咗，其他人亦好容易一齊中。」陳醫生補充，有研究數據指，在疫情下，如同時感染新冠肺炎和流感，兩者的傳播性、嚴重性亦會相應提高，換言之亦會增加併發症的風險和嚴重性。

及早接種流感疫苗

陳醫生指，接種疫苗是相對有效的預防方法，同時可減少因流感而引起併發症的機會。「每年流感嘅死亡個案都唔少，萬一不幸，新冠疫情又再爆發，雙重感染之下，死亡率會又再提升。」

他建議，家長宜讓孩子及早接種疫苗。「有啲家長會話BB未必成日出街，但其實大人、哥哥家姐都可能帶病毒返屋企，細嘅BB都最好接種疫苗。最細6個月大就可以接種，9歲前從未接種疫苗嘅小朋友，第一年要接種兩次，之後每年接種一針；2歲以上嘅小朋友可考慮噴鼻式疫苗。」

他又表示，流感疫苗已沿用多年，家長大可放心接種，「只不過因為病毒每年變種，先要每年接種新疫苗。疫苗安全性都好高，接種係利多於弊。」如孩子對雞蛋敏感，家長可於接種前諮詢兒科或家庭醫生的意見。此外，孩子接種疫苗後，身體或出現短暫反應，包括發燒、肌肉痛或輕微的傷風感冒病徵。「最好接種時係健康，精神狀態最好，唔好係病緊，有鼻水、發緊燒。」

注意個人衛生

除了接種疫苗，陳醫生指，家長亦宜提醒孩子著重個人清潔衛生。「最基本係提點小朋友妥當處理口罩、勤洗手、避免捽眼捽鼻，尤其年紀較細嘅小朋友，防疫意識會較弱。」

他又建議，家長可在孩子的書包多準備幾個後備口罩。如孩子有任何身體不適的病徵，宜避免回校，留家休息，並盡快求診。

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