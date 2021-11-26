懷孕｜孕婦護膚要慎選產品　「天然」不代表好　3種化學成份忌用

當媽媽的肚裏有「寶寶房客」的時候，皮膚也會隨之有重大的變化。最常見的症狀就是妊娠紋（Stretch mark）。由於孕育胎兒之故，肚皮上的肌膚急遽擴張，皮膚也因此過度伸展，讓其中的膠原蛋白纖維組織斷裂，所以孕婦的肚子上會出現紅色的條紋。

文：鄭光廷 醫學審稿：唐豪悅醫生



妊娠紋也可以看作是人母孕育生命最偉大的印記，而如何預防這個「肌膚上的紀錄」，其實慎選保養肚皮肌膚的乳液或是潤膚乳就顯得更加重要了。市面上的孕婦保養品百百種，特別是「有機」或是「天然」的差別、哪些成分要注意等等，都是準媽媽與「神隊友」不可忽略的議題。

孕期肌膚保養品成分挑選撇步

大家都知道對於孕婦來說，「一人吃，兩人補」。其實不只食物，用於準媽媽皮膚的藥品或是保養品，也有可能影響肚裏的寶寶，就讓我們來了解一下準媽媽保養品的挑選原則吧！

懷孕時需注意的重點（按圖了解！）

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化學成分盡量少碰

現在許多消費者非常在意保養品的成分，是因為其內所含的化學物質很可能不會為我們的健康加分。據台灣衛生研究院的所提供的資訊指出，洗面乳或是身體乳等等的個人護理產品為了維持香味，往往會添加定香劑，也就是「鄰苯二甲酸二乙酯（Diethyl phthalate，簡稱DEP）」的塑化劑。

孕媽咪使用這種含有塑化劑的個人保養品之頻率越高，尿液中 DEP 代謝濃度也會跟着增加。要小心的是，懷孕期間暴露於 DEP 之下，對於孕婦與胎兒的發育都有機會受到影響。

另外還要注意的是：某些成分，例如含有 A 酸（編按：即「維他命A酸（retinoic acid）」）和水楊酸的產品絕對不能在孕期使用，因為很有可能提高產下畸型兒的風險，所以一定要請教專業的醫事人員為先。

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只要成分天然就可以多碰嗎？與有機差別為何？

既然特定的化學物質透過在肌膚上的塗抹與清潔，可能有體內吸收的問題，那麼選擇天然的保養品，就萬無一失了嗎？其實「天然」是一個比較籠統的概念，因為沒有甚麼主管機關能夠認證到底「天然」是甚麼。

相較之下，所謂的「有機」就有一定的認證機制與認證單位。以台灣行政院農業委員會農糧署 2021 年五月的公告內容，通過全國認證基金會認證之有機農產品驗證機構，就有 16 家之多。

而不同的國家對「有機」也有不同的標準，根據美國農業部（United States Department of Agriculture，簡稱 USDA）的規章，有機成分比例 95% 以上，在外包裝可標明為 Organic，也就是「有機」商品。

而有機的個人護理產品若含有農作物的成分，也必須達到有機食材的標準才行，包括原料生長於該地的土壤必須至少在三年內沒有使用過任何的禁用物質，或是對作物的種植必須無化學合成農藥、無基因改良品種、不使用合成肥料、不能在耕地出現汙水汙泥等等各式各樣的規則。

有機一定天然 天然不一定有機

所以有機的美妝、保養品與一般商品的差別就在於成份來源都是以有機農場、有機莊園為主。這些生產與製造的環境有法規的監督，所以比較能夠降低化學物質對人體的影響。我們可以這麼說：有機的商品一定是天然的，但是強調天然的商品卻有因為其原料生長的過程未受驗證，所以不一定符合有機的標準。

改善孕期膚況的自然素材

既然保養品的原料「越不添加，越有保障」，運用大地之母所孕育的素材，讓準媽媽好好渡過孕期膚況的轉變期，的確是個不錯的選擇。

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改善孕期膚況的自然素材

以上述這些大自然的瑰寶抹在孕媽咪日漸壯大的肚皮上，所得到的效果還是因人而異，不過準媽媽搭配含有精油的護膚產品輕輕按摩腹部，的確能夠加乘吸收。更重要的是輕撫肌膚的過程中，還可達到芳療的功用，讓孕媽咪得以放鬆心情。不只自己，連肚裏的寶寶都能透過溫柔的手感經驗到最無條件的愛，更可以對天倫之樂充滿期待。

最後要提醒的是，按摩自己的大腹便便一定要輕柔再輕柔才安全，另外，曾經對精油過敏的媽媽、敏感性肌膚以及有傷口的人都不建議使用精油，醫師也不建議自己調配。若妊娠紋所帶來的不適感如果越來越嚴重，或者使用保養品之後沒有改善，還是要諮詢婦產科或是皮膚科的醫師來治療才是上上策。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：孕婦保養品成分怎麼挑？標榜天然不一定是有機】