迪士尼門票抽獎｜樂園12月全新表演　即日起抽門票及預留觀賞位置

於12月3日及4日，香港迪士尼樂園將首度呈獻《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》，以瑰麗動人的「奇妙夢想城堡」為舞台，在星空下演奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲，譜奏奇妙一夜。屆時，米奇老鼠和一眾迪士尼朋友更會隆重登場，為賓客帶來一場奇妙交響樂盛宴。香港居民可於網上登記參與由即日起至11月15日的《香港迪士尼．奇妙交響夜》大抽獎，名額400個。每位得獎者將獲得香港迪士尼樂園一日門票一張及進入預留觀賞位置的活動手帶一條。



趙增熹任嘉賓指揮

來自香港管弦樂團的樂師，都為這場獨一無二的音樂盛宴盛裝登場。當嘉賓指揮趙增熹的指揮棒一揮，為時45分鐘的《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》正式開始，為歡慶聖誕添上動人色彩。

身穿魔法師裝束的米奇老鼠會率先隆重登場，隨後兩位迪士尼公主與女王 - 安娜女王和愛莎女王亦將現身一同歡度聖誕。米奇老鼠將與一眾好友，包括米妮老鼠、唐老鴨、黛絲和高飛穿上全新聖誕服飾加入，分享佳節祝福，預祝大家聖誕快樂！

即日起到網頁抽門票及預留觀賞位置

香港居民可於網上登記參與由即日起至11月15日的《香港迪士尼．奇妙交響夜》大抽獎。把握機會，一起體驗一場奇妙交響樂盛宴！得獎名單將於2021年11月19日於樂園活動網頁公佈。每名參加者只能有一個登記。 每登記一次將分配一個抽獎參考編號。如登記資料重複，只有最後一個登記會被認可和接受。

每位得獎者將獲得香港迪士尼樂園一日門票一張及進入預留觀賞位置的活動手帶一條，未滿16歲的得獎者需要一名16歲或以上人士一同進入樂園。