女兒曾患川崎症成陰影　轉全職媽媽壓力大：有表現都冇人睇到

子女生病，絕對是媽媽最痛。育有一子一女的媽媽Fion因女兒在幼時患上罕見疾病川崎症而萌生做全職媽媽的念頭，後來女兒升小時長期情緒不穩，終於下定決心辭職，全心照顧家庭。可是，擔任全職照顧者卻令Fion感到巨大的無形壓力，甚至曾有輕生念頭。「工作會有表現畀人睇到，我喺屋企做得幾好都冇人睇到，出面唔會有人讚我照顧得仔女好好。」Fion幸有丈夫無比支持走過低谷，而她希望社會能「看見」全職照顧者。

攝影：蘇煒然



Fion育有10歲女兒和5歲兒子，她憶述女兒在3歲時曾患上罕見病川崎症。「當時佢持續發燒，最高有41.3度，真係好驚。」她和丈夫帶女兒看醫生，初時以為是玫瑰疹，「但佢發燒得嚟係非常唔精神，冇哂力咁」，於是決定帶女兒到急症室，立即安排上病房，後來證實是川崎症，留醫10天。「簡單而言，川崎症就係全身血管發炎，有機會導致心臟有後遺症。」本身從事保險及理財工作的Fion亦從文件中了解過病症，因而更為擔憂，當時她便萌生轉做全職媽媽的念頭。

幸而，女兒痊癒並經3年觀察後，並沒有留下後遺症。不過，女兒自升小後，情緒不穩的情況相當明顯。「每日返學前都冇原因大喊，喊足半個鐘唔停，氹佢抱佢鬧佢都冇用，只可以短短十幾分鐘夾硬處理好佢就送上校車。當時屋企仲有個早產BB，壓力好大。」Fion指女兒哭鬧的情況每日如是，一直維持至三年級。

Fion尋求社工的協助，經評估發現情緒已面臨抑鬱邊緣，她甚至想過帶小朋友一齊輕生。「當時冇再請工人姐姐，我自己一邊處理工作，一邊照顧小朋友，好辛苦但又唔想麻煩到其他人。」Fion的丈夫Parco也留意到太太的轉變，他看到本身健談的Fion很多時候都沉默，很小事就觸動到她大發脾氣、罵小朋友，「覺得情況不妙」。

丈夫一句說話點醒 決心轉變心態

Fion形容丈夫一向很了解自己，也很貼心，自拍拖起已習慣在午飯時間打電話給她，而這段時間竟成為了Fion的「透氣位」。而有一晚他們在聊天時，丈夫突然問她：「你有冇諗過阿女嘅情緒係因為你？」

Fion笑說如果平時聽到可能會勃然大怒，但她當刻像是叮一聲被點醒了。後來，丈夫建議她放下工作任全職媽媽，專心照顧女兒的情緒。女兒現在四年級，上學情況明顯已得到好轉。Fion形容女兒的性格內歛，但當全職媽媽之後卻一眼就看出女兒當日是否開心，又能與她有更多的親子時間、給一對子女更多的愛和陪伴，看到女兒慢慢建立自信。

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全職媽媽從沒被讚 希望能被社會「看見」

不過，轉做全職媽媽之後也不代表Fion的壓力全消，她指女兒的川崎症經歷在她心中已形成陰影。「小朋友食幾多又擔心、屙幾多又擔心，最擔心係佢哋病。」她又指，媽媽面對的壓力與工作壓力更無法比擬，「工作有表現可以俾人睇到，媽媽喺屋企做得幾好都冇人知，小朋友出街一曳少少，就俾人話阿媽唔識教」。而且，工作面對的壓力尚可逃避，「放工睇唔到就算，個客難溝通可以避，但屋企人冇得避，一定要面對」。

她又指，全職媽媽在子女身上花的心思未必能即時看到，可能是幾年持續地做，才能看到進步。但作為媽媽，可以陪伴子女成長，是一件十分值得感恩的事。

Fion認為，很多時全職的照顧者都很「掛心」，而導致自己的壓力大增。因此，隨著子女年齡增長，她嘗試學習放手。幾個月前她更重投自己的興趣，一星期上一堂烹飪班，交小朋友給丈夫照顧。「千祈唔好覺得自己扔低咗小朋友去咗玩，媽媽都需要有自己嘅時間放鬆一下。」而她丈夫Parco也十分支持Fion：「呢半日時間對我同小朋友都係解放，出去玩嗰陣唔會聽到媽媽話呢樣危險、呢樣唔得，我哋都有親子時間。」

家福會調查：全職照顧者家庭幸福指數偏低

香港家庭福利會昨日（10日）公布調查結果，發現全職照顧者的家庭幸福指數偏低，亦低於全港調查的平均數。該會高級經理註冊社工李夏儀指，全職照顧者經常很掛心被照顧者的狀況，「即使瞓醒，起身都會覺得好攰」，而且羞於向他人求助，令壓力難以舒緩。她建議家人之間宜加強連繫、分工合作，以正面的家庭氣氛和情緒來支持全職照顧者。

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