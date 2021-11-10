疫情下幼兒肌肉力量、社交能力倒退　媽媽為三子報體能課程學紀律

新冠疫情困擾了港人生活2年多，這段時間經歷了居家防疫和停課，出入也要配戴口罩。育有3子的媽媽Emily尤其看出2歲多的小兒子，在發展上與哥哥們的分別，她亦認為這2年讓小朋友缺少了社交和肌肉活動的機會，「屋企人人都錫住佢，佢唔識面對其他人原來會向佢say no」。她為兒子報讀了室內的體能課程，認為環境安全又能讓小朋友「放電」。

攝：鄭子峰



媽媽Emily育有3個兒子，分別是7歲的Tyler、5歲的Tobey和2歲的Teddy，他們都有報讀室內的體能課程，不過2位哥哥已經課程畢業，目前只有Teddy仍在上課。Emily形容，3個小朋友雖然是兄弟，但性格大不同。

「哥哥比較遲識行，18個月先識行，又係我哋第一個小朋友，有少少心急。」Emily說，但她發現，即使Tyler在課程中能力未必及上其他小朋友，膽子也比較小，面對攀爬架和繩索都不敢主動嘗試。但教練也能跟據他的能力和膽子，讓他好好享受運動的樂趣，不會強逼到他一定達到所謂的「年齡標準」。

惟次子Tobey在1歲已識行，肌肉力量和膽子也比Tyler好，但是就不懂得在情緒高漲之後冷靜下來。而課程的教練十分專業，能夠引導小朋友在課堂上完成設計的活動外，也能讓他們適時聆聽、適時冷靜。

有了前2個兒子的經驗，Emily觀察到幼子Teddy的成長受到疫情的巨大影響。「少咗接觸其他小朋友、少咗出街同返學，冇咗機會學紀律同社交。」她指，圍繞Teddy的都是家人，幾乎對小朋友有求必應，令Teddy沒嘗過被拒絕的滋味。而且，原本在學校或Playgroup學到的專注和紀律，在家也難以讓小朋友學習。反而在體能課程，因為和近齡的小朋友和家長一起上課，而令Teddy終於接觸群體學習的機會，「學排隊，等一個一個咁玩，又冇咁怕陌生人」。

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媽媽一起上、共同運動

而在18個月以下的幼兒體能課程，家長要和小朋友一起上課，Emily笑指婆婆曾經想和Teddy一起上課，「其實大人都需要好大運動量！我試過上完都喘晒氣，所以唔建議婆婆同孫仔一齊做喇」。而她和兒子上完課後，不但感到小朋友因為能好好放電而情緒放鬆，當晚大家亦有一覺好眠！

而Emily認為報堂對兒子們最大的優點是，讓他們在玩樂之中也得到很大的滿足感，態度也很正面。像是Tyler未必每項運動也很積極去做，「例如是爬梯，教練會鼓勵他爬到頂後再擊掌，小朋友做到之後會好開心」。

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每星期設主題 適合SEN小朋友

設有兒童體能課程的My Gym負責人馬露明表示，課程提供了高質的親子時間予家長和小朋友，而且課程的時間分配及設計也相當嚴謹，每堂也有自由活動、肌肉訓練、聽故事和靜觀的時間。重視品德情意教育的馬露明亦特意在每星期的課堂中加設主題，讓小朋友除了適量運動，也能學習到不同的價值觀。「例如最近有國際女童日，我哋會問小朋友頭先做嘅活動係咪男仔、女仔都做到，從而話佢哋知女仔都可以做到好多事情。」她說。

而她亦認為，幼兒體能課程很適合需要特殊學習需要（SEN）或早產的幼兒，目前亦正物色志同道合的志願團體，一起開班讓這些有需要的小朋友提供體驗。「知道呢啲小朋友排隊去政府課程隨時以年計，小朋友一年嘅發展影響好大。」她希望至少可以在小朋友輪候期間讓他們在安全的環境及教練的指導下體驗，不至白白讓時間流逝。