陳茵媺一拖三載仔女行街　黎姿同女兒做瑜伽　岑麗香留家陪仔玩

剛剛過去的周末天朗氣清，不少星媽趁著仔女放假和孩子們外出遊玩。黎姿每個星期都會和三個女兒做運動，今個周末更加帶著囡囡們一起做瑜伽；而Coffee 則和囝囝一起去野餐。除了戶外活動，有些星媽亦留在室內或家中，和仔女度過假期。



陳茵媺一拖三行街

陳茵媺趁著假期就一拖三，帶著3個仔女一起去行街，她表示很難得才可以和仔女在星期日外出，因為平常周日都在家做功課，今次難得「破戒」，並表示希望老公陳豪能夠一起行街。

黎姿同三個女兒做瑜伽

黎姿則和三個女兒一起去做瑜伽，她表示三個女兒受到自己影響也愛上了瑜珈，女兒們練習的日子雖然不算太長，但因為小朋友身體柔軟，加上孩子們運動底子本來也不錯，一些高難度動作都能夠輕鬆完成。黎姿更加表示囡囡的平衡力比自己還好，要給女兒們一個👍🏻。

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岑麗香 留家陪囝囝玩

岑麗香就趁著周末留在家中陪囝囝玩，只見岑麗香一身家居服裝，一手抱起兩個兒子，表示「I’m about to break…我就來斷啦」。

岑麗香就趁著周末留在家中陪囝囝玩。（岑麗香ig）

Coffee 帶囝囝野餐

熱愛戶外的Coffee就在週末帶囝囝野餐，只見Coffee貼出和囝囝的合照連環圖，原來伯伯一邊拍照一邊飲蘋果汁，然後撲向媽媽，結果手上的蘋果汁弄髒媽媽的衣服，非常搞笑。

朱薰 帶仔女去Staycation 玩Science Class

朱薰就趁著假期帶仔女去香港麗思卡爾頓酒店Staycation ，並參加酒店提供的Science Class。只見朱薰仔女穿上實驗袍，有模有樣地做實驗，孩子們更加在可以「室內觀星」的帳篷下入睡。朱薰對於這個Weekend Staycation感到滿足，表示「未走已經想再去」。

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