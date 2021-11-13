凍齡星媽｜郭可盈同女兒林天若母女裝超搶眼　打扮年輕似足兩姊妹

現年52歲的郭可盈是娛樂圈的凍齡星媽，早年誕下女兒林天若（Tania）後便漸漸淡出幕前相夫教子，不過美貌依然，與現年11歲的女兒更有如兩姊妹，近日經常以Cap帽、T-Shirt的母女裝打扮，相當青春！女兒林天若亦似足年輕時的郭可盈，樣子跟她在90年代拍攝電視劇《刑事偵緝檔案》系列時期的樣子相當似，當年的郭可盈更被稱為無添加美女，其女兒亦盡得其優良基因。



郭可盈女兒升中即做班長

郭可盈與林文龍自獨女林天若（Tania）出世後，以家庭為重的郭可盈便淡出娛樂圈，專心照顧女兒，平日負責跟功課溫習一腳踢。11歲的Tania就讀保良局蔡繼有學校該校為一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行國際文憑課程（IB），品學兼優的林天若除了曾獲委任為風紀，更熱衷於參與課外活動及各項比賽。她曾其社交平台分享，獲得全港中小學中文硬筆書法小學組中級組亞軍。

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其學校網頁亦顯示，林天若曾於二年級及三年級參與校際朗誦節英詩獨誦比賽，獲得冠軍及亞軍，她亦曾獲得過校內獎學金，而蔡繼有設有多個獎學金，包括「學科獎學金」及「學術獎學金」，分別獎勵各科目成績優異及整體學業成績優異的學生，可見獲獎學金的Tania成績相當不錯。

而今年Tania正式踏入中學Year 6階段，她更被選為班長，她在個人instagram亦展示出班長的徽章，迎接新學年。

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眼大大臉尖尖的她，升Year 6後更添少女味，樣子跟媽媽郭可盈當年選美後，拍攝電視劇《刑事偵緝檔案》系列時的樣子非常似，不少網民大讚她漂亮，更有人指她是迷你版可盈，亦有網民笑指以為是林文龍新女友。

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