姜濤、Jeffrey童年體重達2百磅　經常被取笑　終靠運動成功減磅

Mirror成員姜濤今日（3日）趁著團隊成軍3週年，貼出童年時的學生相，只見兒時的姜濤身形肥胖，和現在的樣貌大相逕庭。其實娛樂圈有不少男藝人童年時身形都非常肥胖，長大後透過運動和飲食控制成功減肥，營養師李杏榆就提醒，小朋友過重會影響荷爾蒙分泌，長遠會影響小朋友發育，而小朋友在12、13歲屬發育關鍵期，不宜以節食減肥。



姜濤曾被醫生勸告減肥

姜濤自小學起開始變胖，中一時身高不足1.7米，體重已達210磅。他曾在商台節目《1圈圈 星光背後》中透露，自己小時候常常外食，一餐可以食3個快餐，睡覺前更要食兩個漢堡包。由於身形肥胖，中學時姜濤曾被很多同學取笑，負責學校身體檢查的醫生曾警告，如果他再胖下去，就會有患上心臟病、高血壓及糖尿病的風險。

其後為了心儀女孩，姜濤開始減肥之路，一開始他並沒有找到正確的減肥方法，每天只食幾個蘋果充飢，不斷跑步，雖然瘦得很快，但發育期間令自己身體變得很差。其後才慢慢領悟健康修身之道，透過帶氧運動和改變飲食習慣減肥。

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彭于晏運動加控制飲食減重

彭于晏曾在Facebook上自曝小時候的肥仔相，小學時彭于晏身高158cm，體重已高達154磅，高三時體重達到176磅。其後在大學時期愛上打籃球，天天運動才瘦下來。入行後接下台灣電影《翻滾吧！阿信》演出體操選手，透過訓練加節食8個月，成功練出4吋胸肌，6%的體脂，精實的身材非常誇張。彭于晏更加為了Keep Fit，拒吃任何油炸品，並避免進食澱粉質食物、油脂還有糖分、鹽分過高的食物。

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Jeffrey愛吃煎炸油膩食物致肥

因參與ViuTV真人騷《調教你男友》成為網民熱話的Jeffrey（魏浚笙）體重最高峰達190磅，Jeffrey貼出12年前的照片，只見童年時的他不但臉蛋圓碌碌，其中一張只穿着泳褲坐在泳池邊的照片更明顯見到他肚子驚現三層肥肉，他表示小時候比較貪吃，所有甜食、零食及煎炸油膩的垃圾食物無一不愛，因此成為一個大肥仔。

其後中學時Jeffrey打泰拳去減肥，並在19、20歲時開始了為期一年的減肥大計，奉行16/8 飲食法（即每天斷食16小時，並只在剩下的8小時內進食）的他半年沒有吃晚餐，只食番薯、西柚等低卡路里又高纖維的食物，再同時努力做gym ，尤其負重運動，持續了一年成功減去大約30磅。不過Jeffrey並不建議大家學他的減肥方法，因為節食的緣故令體重跌得太快，身體難以負荷會日日流鼻血，要補番營養身體才慢慢適應。

現在Jeffrey亦有繼續控制自己的飲食，防止體重回彈，例如飲齋啡和盡量少食濃味食物，以及堅持做gym和長跑。

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營養師李杏榆表示，很多時候小朋友過重，都是因為喜歡食零食，而非因為正餐，因此假若小朋友體重過重甚至肥胖，父母應該讓孩子戒零食，以及運動。「做完功課最好比小朋友落街玩下放電，消耗能量，最好做下帶氧運動，例如跑步、跳舞、籃球等等。」李杏榆逐指，小朋友過重會越來越沒動力做運動，導致體能差、易攰易病, 影響荷爾蒙分泌，長遠會影響小朋友發育。「而且肥胖會促進身體產生雌激素，女仔可能會早熟，經期早到，男仔亦可能出現胸部變大，心理上都可能會受到影響。」

小朋友體重過重或肥胖，家長就要留意！

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