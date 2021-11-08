鍾嘉欣教囡囡講廣東話　大女Kelly發音超可愛講啤啤熊、聖誕樹！

鍾嘉欣主演的電視劇《星空下的仁醫》目前熱播中，她在去年完成拍攝後回到加拿大繼續當全職媽媽，照顧丈夫Jeremy及兩名子女。雖然孩子長年在加拿大生活，以英文作為母語，但鍾嘉欣依然會教兩個仔女學講廣東話。日前鍾嘉欣就貼出教大女梁愛晨（Kelly）講廣東話的片段，囡囡的奶音非常可愛，而且亦學會不少詞彙。



日前鍾嘉欣在限時動態分享影片，只見囡囡一邊繪畫聖誕卡，一邊和媽媽聊天。鍾嘉欣一直引導囡囡講出相應物品如媽咪、沙律、啤啤熊、聖誕樹等等的詞彙，囡囡一口「奶音」讀得非常可愛。

鍾嘉欣教大女Kelly講啤啤熊、聖誕樹等詞彙的廣東話。（鍾嘉欣ig）

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其實鍾嘉欣已經並非首次教囡囡講廣東話，鍾嘉欣曾經接受傳媒訪問時提及，曾經和囡囡一起留在香港，囡囡在港有9成時間都在講中文，不過在加拿大就完全講英文，現在長大後依然記得怎樣講廣東話，非常叻女！

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