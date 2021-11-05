岑麗香細仔小腰果100日開生日會　吳若希囝囝1歲用呢個方式慶祝

岑麗香近日為小兒子小腰果慶祝100日，小腰果臉頰漲卜卜十分可愛。吳若希最近亦為細仔Kylian舉辦一歲生日會，同樣是臉豬漲卜卜，吳若希還為兒子做了一件「人生第一次」的事情，結果令他大哭一場！



岑麗香小兒子小腰果

36歲岑麗香前年誕下囝囝Jacob，去年宣布再度有喜，不時於社交平台分享手腳纖瘦的靚爆孕照。時光飛逝，香香細仔小腰果已在早前慶祝出生100天，香香準備了蛋糕和100字樣的蠟燭為小腰果慶祝。當香香抱起小兒子時，只見小腰果被抱起時，臉頰肉漲卜卜，十分可愛！

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🔼🔼🔼仲有邊個星二代都有漲卜卜臉豬仔？真係好想搣下呀！😍😍😍肥嘟嘟星二代｜元元圓臉大肚腩吸超多粉絲 吳若希兒子爆鈕勁可愛🔼🔼🔼

吳若希小兒子Kylian

吳若希小兒子Kylian迎接1歲生日，她為了讓兒子的生日更有儀式感，就帶了兒子第一次到髮型屋剪頭髮，誰知他哭得十分悲壯。吳若希指大女Giselle甚少在街上哭鬧，今次兒子亦為他們帶來人生第一次的尷尬。她十分佩服髮型師的冷靜和耐性。雖然兒子哭成小淚人，但還是十分可愛呀！

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胡杏兒大仔李奕霆

胡杏兒大仔李奕霆（Brendan）轉眼間已經4歲，早前胡杏兒和老公在親子餐廳為Brendan舉行了以Power Ranger為主題的生日派對。胡杏兒提及「我的大寶貝，時間過得太快了，現在你已經是一個四歲的小男孩，由喜歡Baby Shark到Spider Man，到現在的Power Ranger, 雖然你的喜好變了，但你仍然是一個可愛的乖乖小男孩」。

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👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小朋友大得快，好快就要揀學校，媽媽又要煩惱了！😫😫Coffee林芊妤兒子曾同時讀2間幼稚園 因一個原因放棄九龍塘名幼👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻