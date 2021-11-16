缺乏新鮮食材空間有限　基層幼兒營養失衡　調查：7成半鈉過多

幼兒階段是孩子成長的關鍵時期，「賽馬會童亮計劃」於過去四年，就天水圍及深水埗區的幼兒健康狀況進行調查，結果顯示，基層家庭幼兒的營養攝取、睡眠時間、口腔衛生等健康狀況未如理想，疫情期間情況更見加劇，恐影響孩子長遠的的腦部發展、情緒及學習能力，冀可及早識別問題，提供適切支援。

攝影：鄧煥儀



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缺乏新鮮食材 幼兒鈉攝取量過多

由香港賽馬會慈善信託基金主導推行，與香港大學、香港小童群益會及香港基督教服務處聯合策動的「賽馬會童亮計劃」於2018至2021年間，分別對位於天水圍及深水埗的32間參與計劃的先導學校，超過1,600位3至6歲的幼兒，進行一系列健康調查及評估，發現基層幼兒有營養攝取失衡、睡眠時間及運動量不足、超重或肥胖、口腔衛生健康欠佳，以及眼睛健康問題等。

約七成半參與調查的幼兒，每天的鹽份（鈉質）攝取量過多，原因可能源於過量食用罐頭食品、醃製食物、或於烹調時使用過量的鹽份；近六成半的幼兒每天的鈣質攝取量不足；超過九成幼兒每天的奶類製品或替代品攝取量不足。

調查亦反映基層家長可能對幼兒營養認識不足，或因生活問題導致不良的飲食習慣，加上疫情期間減少外出或因經濟問題而缺乏新鮮食材，導致經常進食快餐、「斬料」及罐頭食品，對幼兒健康造成壞影響。

計劃總監暨香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生表示，調查結果令人震驚與擔心，「香港小朋友健康嚴重惡化中」。他解釋，過量的鈉攝取或影響幼兒的腎臟發展，導致血壓高和心臟病，同時影響腦部發展。

睡眠時間及運動量不足

研究亦顯示，基層幼兒的睡眠時間及運動量嚴重不足。超過八成的幼兒在平日及周末的睡眠時間皆少於建議睡眠時間的10至13小時；參與調查的幼兒平均每天進行少於20 分鐘的中高強度體能活動，未能達到世界衛生組織建議的每天累計至少60分鐘中高強度體能活動；12%幼兒缺乏足夠維他命D，調查團隊估計幼兒運動量嚴重不足與活動環境、居住空間有限有關。

葉醫生解釋，疫情期間幼兒接觸陽光的時間驟減，維他命D的攝取量下降，抵抗力亦因而下降，增加患上敏感病症，如哮喘、濕疹的風險。他又指，睡眠是兒童腦部發展的關鍵，睡眠時間不足或影響孩子長遠的學習、專注能力與情緒狀況。

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超重情況加劇

此外，調查顯示，幼兒超重問題日趨嚴重。 約有一成半幼兒在幼兒班和低班時，有超重或有超重風險。疫情下，幼兒們升至高班時，更有超過兩成半被評估為超重或有超重風險。

計劃團隊相信幼兒肥胖跟營養失衡、睡眠時間及運動量不足息息相關，可引致日後患冠心病、血壓高等嚴重疾病風險高出3倍。葉醫生指，肥胖同時影響孩子的大肌肉、平衡與協調能力發展，宜及早提供適切支援。

乳齒蛀牙不重要？

調查亦反映基層幼兒口腔衞生情況惡劣，超過一半幼兒被評估至少有1顆蛀牙。計劃團隊發現，不少家長誤以為乳齒並不重要，但其實口腔細菌會影響幼兒整體身心健康及發展，並可導致心臟問題。此外，近四成幼兒需要接受進一步的眼科檢查；一成幼兒需要配戴眼鏡，估計可能因居住環境因素而導致視力問題。

香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校蘇媛媛校長分享，校內一名5歲的學生有超過10隻蛀牙，透過計劃，終可協助孩子於升小前向牙醫求診。她又指，為了讓孩子吃得更健康，校內自設廚房，提供無添加餐單和健康飲料，如粟米水、檸檬水。

增強家長教育

受惠於「賽馬會童亮計劃」的柯太育有二名分別6歲及4歲的子女，一家四口居住於深水埗區公屋。柯太兩年前透過大女的幼稚園參加「賽馬會童亮計劃」，從計劃提供的免費健康評估中，發現女兒有超重、鹽份攝取量過多、奶類製品或替代品攝取量不足等問題，方察覺日常烹調方法可能鹽份過多，亦未有控制女兒進食零食的份量。「囡囡疫情前每日運動1小時，停課後喺屋企冇嘢做，就不斷睇電視、食零食。」

柯太透過計劃，除了得到健康報告及專業醫護團隊跟進服務外，亦藉著計劃不同體驗活動及工作坊，如有營親子廚房，學習到全面照顧子女成長需要的知識及技巧。

計劃團隊表示，若能及早發現及給予適切的支援，幼兒的健康問題可獲改善。團隊建議加強家長健康教育，為幼兒建立健康的生活習慣；增強基層幼兒體能和增加做運動的機會；以及為家長提供營養餐單及支援基層幼兒獲取新鮮和有營養的食物等。

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