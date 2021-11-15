考試周必飲3款湯水補腦增強記憶力　改善睡眠質素考試表現更好

來到11月，又是上學期測驗和考試的季節，自新冠肺炎以來，全港小學均以半日課堂為主，面對今個年度首個測考，學生比返全日制時變相更多時間溫習，為了讓小朋友發揮得最好，湯包爸爸Adam為大家推介一周3款湯水，做足補氣醒腦、增強記憶力，Adam更推介一款食材，可健脾胃，增強身體抵抗力，以強健體魄面對測考挑戰。



Adam有一子一女，就讀小學的兒子亦於備試當中，他笑言自己與很多向他查詢時令湯水的家長都不約而同地，想知道有關「補氣」的湯水，「做家長一幫小朋友溫習時好易「勞氣」，見到小朋友問非所答，甚至交白卷拎時就更加想補氣，所以首先會介紹大家煲以下這款湯水:

強身健體抗病毒

中醫學有指「氣敗則難以抗敵，而有氣則通，百病不侵。」由於「脾」負責吸收，脾不好，營養自然吸收不足，導致虛瘦。「氣」以推動心肝脾肺腎，運作之陽氣。陽氣不足，五藏運行不順，易生病。

所以Adam推介利用有「平民冬蟲草」之稱的羊肚菌，有助增強抵抗力，對於小朋友有益腸胃、助消化、化痰理氣、補腦提神等功效，還有強身健體、抗菌、抗病毒、預防感冒，增強人體免疫力，亦可消除焦慮，改善睡眠質素。「羊肚菌非常香甜，而且爽滑，本身健脾補氣湯已經夠甜，再加上獨特菌香的羊肚菌，湯中鮮甜味更為突出，小朋友都喜歡飲。」

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按圖即睇另外兩款湯水:

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一款必選食材

在3款湯水中，Adam都建議家長可以加入淮山，他說：「淮山即山葯，營養價值高，幫助體內消化，強化消化系統，小朋友更吸收，促進新陳代謝，身體回復得更快，特別是補益脾肺腎，體弱消瘦的，可調養氣血及脾腎，增強體質；對成人更可改善血糖，消脂減肥，因為淮山含大量膳食纖維；在考試時節，小兒吃能健脾吸收，脾胃好，自然輕低患病機會，有健康身體才可以集中精神溫習。」

淮山除了煲湯之外，Adam更推介家長幾個方便好味食用方法，他說：「秋冬天好多人買來打邊爐，家長也可以用鮮淮山煲豬骨粥，用電飯煲就搞掂，睡前放入材料，醒來就有超健康早餐吃；又或者清蒸鮮淮山，將鮮淮山洗淨切件放在碟上，隔水蒸 10 分鐘，點少少甜豉油就食得。」

湯包爸爸Adam與父母經營山草藥及湯包多年，深信湯水有保健功效，一直照顧家人的湯水，開設專頁「家常例湯」www.facebook.com/ymsoup。(龔嘉盛攝)

有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

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