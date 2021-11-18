蔡少芬2歲囝囝同爸爸勁似樣 盤點圈內餅印父子

蔡少芬育有3個小朋友，其中細仔魚蛋日前2歲生日，蔡少芬貼出和囝囝的合照慶祝，不少網民紛紛表示囝囝樣貌和爸爸長得非常似樣，簡直是餅印一樣！



蔡少芬2年前誕下細仔魚蛋，日前是魚蛋的2歲生日，蔡少芬貼出幾張囝囝的照片，並表示「兩年前，有個女人不知懷孕，做了好多不小心傷害寶寶的事情，今天，你兩歲了，看著你如此健康的身心，除了感恩，這個女人，還可說什麼！」，更向囝囝表示「不管日子如何，愛你的心，跟你年紀一直增長！記住，魚蛋媽、魚蛋爸、湯圓、包子和你魚蛋，一家五口永遠相愛！」，不少網民認為囝囝和爸爸張晉長得非常似樣，簡直是餅印一樣！

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娛樂圈其他似樣父子

除了蔡少芬囝囝盡得像爸爸外，其實娛樂圈有不少似樣父子。張繼聰曾經在Instagram上載了他年幼時和杜德偉（Alex）的合照對比兒子張瞻和Alex的合照，網民發現他兒時和張瞻亦十分相似，其實即使是現在，張繼聰和兒子張瞻依然樣貌如餅印！

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陳小春 和 兒子Jasper

陳小春和囝囝Jasper自從拍攝《爸爸去哪兒》後大受歡迎，其中一集Jasper穿起古裝扮「縣太爺」，樣子和陳小春飾演的韋小寶一模一樣，連應采兒亦經常說看著Jasper就像「每日同小鮮肉版老公談戀愛」。

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鄭嘉穎 和 兒子鄭承悅

陳凱琳和鄭嘉穎結婚後誕下囝囝鄭承悅（Rafael），鄭嘉穎更於Rafael生日當日上載自己同Rafa的側面照拼在一起的照片，只見二人樣貌非常相似，相信Rafael會越大越似爸爸！

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