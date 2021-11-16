徐濠縈同囡囡着母女CHANEL鞋　17歲康堤又高又瘦遺傳媽媽長腿

陳奕迅囡囡陳康堤轉眼間已經17歲，早前徐濠縈貼出數張和囡囡穿上CHANEL母女鞋的照片，只見照片中的康堤有一雙長腿，盡得媽媽真傳！



陳奕迅和太太徐濠縈的17歲囡囡陳康堤一向備受關注，在二人的Instagram中只會貼出康堤的背面或側臉。早前徐濠縈貼出數張和囡囡穿上CHANEL母女鞋的照片，只見照片中的康堤背心和短裙，腳穿上和媽媽同款的CHANEL fall winter 長靴，突出一雙長腿，盡得媽媽真傳。

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身為陳奕迅和徐濠縈女兒的陳康堤一舉一動備受囑目，就讀拔萃女書院的陳康堤去年被傳媒大爆要留班，不過為此陳奕迅就拒絕回應。

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