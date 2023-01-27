產後護理｜冰敷紓緩腫痛、避免使用棉條　2個方法可緩和便秘不適

生產完後，產婦需要一段時間讓子宮、其他器官回復到懷孕前狀態，這段恢復期稱為產後期。而這段讓身體慢慢恢復的期間，對女性有重要、長遠影響，無論是身體、心理未來的健康，都要有充分、適當休息與照顧。然而，每位產婦的復原、改變情況都不相同。因此，下列將為每位媽咪及準爸爸介紹，女人的身體在產後會發生甚麼樣的變化。

文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



產後身體的改變

生產完後，身體狀況會漸漸恢復到懷孕前的狀況，然而您身體可能會出現一些改變，如：

肌肉疼痛



對剛生產完的女性而言，這是很常見的情況，尤其是您的手臂、脖子或下巴，最容易感到疼痛。

陰道流血、出現分泌物



這個情況可能持續2~4個星期，接下來2個月內，這種現象有時會有，有時可能沒有。

子宮因收縮而變小



在分娩之後，有時最久可能需要8星期的時間，您的子宮才會恢復到懷孕前的原來大小。

陰道疼痛



您可能會覺得陰道不舒服、有麻木感，甚至感到疼痛。如果您有會陰撕裂(Perineal tear)，或進行會陰切開術(Episiotomy)，疼痛感可能會更加劇烈。

下腹部感到疼痛



如果您是剖腹生產，您的下腹部可能會有疼痛感。您的醫生會開立一些藥物讓您服用1~2星期，以減緩您的不適。

乳房充血



這是很普遍的現象，因為在生產後的3~4天，您的乳房就會充滿乳汁。請您不用過於擔心，因為這是正常過程。您可以用冰敷、熱敷，或是洗熱水澡的方式，舒緩乳房充血造成的不適。

體重增加



對很多婦女而言，都有這樣的情況，這可能跟生產完後，情緒改善有關。

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生產完之後的照顧

為了妥善照顧好您的寶貝，並加快身體康復、痊癒的速度，請您多留意自己產後照護。下列是自我照顧的注意事項：

均衡、健康飲食



生產完後，您需要攝取充分的營養，以促進身體復原過程。多吃些蔬菜、水果、蛋白質與穀類食物，補充身體需要的營養成分。

運動前請先諮詢醫生



醫生會告訴您，甚麼時候可以開始運動。

勿用棉條



在月經週期時，大約2星期時間裏，請您使用護墊，不要用衛生棉條。

服用處方藥



為了緩解痙攣(Seizures)的不適，您可以服用布洛芬(Ibuprofen)，也可以服用醫生開立給您的處方藥。

冰敷



可以用冰敷方式，舒緩陰道的疼痛或腫脹。將冰敷袋放在毛巾上，避免直接接觸皮膚，然後放在適當位置大約10~20分鐘。

泡溫水澡



可以用溫水輕柔和緩的清潔身體；此外，您也可以每天3次泡在溫水裏，這樣有助於您的腸道蠕動。

幾乎所有的女性都會因為痔瘡(Hemorrhoid)，或是在陰道與直腸之間的區域，感到疼痛。為了舒緩疼痛，您可以使用冰敷袋，或是將含有金縷梅酊劑(Witch Hazel)成分，不含酒精的爽膚水加在護墊後，包覆在疼痛部位使用。

為了緩和便秘的情形，請您喝大量的水、液體，並且多吃高纖食物。必要時，您的醫生可能會開立軟便劑讓您服用。

剖腹生產的產婦，至少6星期以上請避免從事過於激烈的運動。此外，當您咳嗽或睡覺時，最好抱着枕頭、壓住切口，以減少疼痛感。

要避免的事

在您完全復原之前，請不要有性行為；一般女性生產完，大約需要4~6星期時間恢復。如果您外出旅行，路途遙遠坐在車上時，請記得要起身活動走走。除非有必要，否則產後5~6星期之前，不要安排長途旅行。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：產後照護這樣做！照顧產婦的身體健康】

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