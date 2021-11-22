飲食習慣影響脾氣智商　孩子忌食8種食物　呢種食物增加尿床機會

在孩子的成長階段，飲食習慣尤其重要。營養攝取不均，更可能影響情緒及腦部發展。有研究指，孩子宜避免進食這8類食物，家長要多加留意！



有些家長會讓孩子進食「自以為」健康的食物，但卻造成反效果。

澳洲阿德萊德大學（University of Adelaide）研究小組調查七千多名兒童2歲前的飲食習慣發現，2歲以下的小朋友愈常吃豆類、蔬果，8歲時智商比同齡兒童高2分，相反，常吃高油糖鹽食物的兒童，在8歲時智商則比同齡孩童低2分。調查更指出，攝取健康食物的兒童在學校的考試成績較高。

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按圖即睇小朋友飲食禁忌：

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參考資料：The University of Adelaide

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