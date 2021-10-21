海鮮好毒小朋友唔啱食？中醫拆解食海鮮迷思　有呢個症狀不宜進食

雖然秋高氣爽是食蟹的好季節，但很多家長對於給小朋友吃海鮮都會有不少迷思，尤其是甲殼類，如蝦、蟹、蠔等也經常被指「毒」，註冊中醫胡凱淋會為大家拆解吃海鮮時要注意之宜忌，只要了解不同海鮮的屬性，大人小朋友也可以少食多滋味。

攝影：許珞珩



胡凱淋醫師提到由於海屬陰，海洋生物在海洋生長，多會形成鹹寒體質性味。「當中以越貼近海床的生物，性味越寒越陰，如海龜、海星；其次是蟹、生蠔、龜、水母(海蜇)、田螺、扇貝、蟶子、海膽、海參等等，都屬於寒性。但也有少數海鮮是相對偏溫，如蝦、還有平性的鮑魚。」

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幾歲可以食海鮮?

胡醫師表示只要小朋友年紀到達可以消化固體食物的年紀，其實就可以食用，一般可以從兩歲開始吃，胡凱淋醫師說：「中醫角度，小朋友為『純陽之體』，故小朋友剛出生都可界定為『熱底』，可接受清涼之品。」

芝士焗蠔是小朋友喜歡的海鮮之一。(禧之小廚Chef Jon’s Diary@Facebook)

但胡醫師提醒家長要注意如果小朋友近來腸胃情況，「如果最近容易腹瀉，便便軟爛，進食寒涼食物如大閘蟹、蝦、蜆等海鮮，就會加劇病情，小朋友則應暫停休養，不要吃大閘蟹了。」

貝殼類海要特別留意

對於應該給小朋友吃新鮮生猛的海鮮較好？胡凱淋說：「吃新鮮的較好，因為死海鮮可能已經變壞，對於小朋友脾胃及抵抗力亦較弱，容易因吃了而受累致病。當進食海鮮時必需蒸得完全熟透，才可食用，留意有沒有將不可食用的部分，如貝殼類海鮮是否有沙石、殼碎片、螃蟹是否有內臟等等，不要同時吃進口裏。」

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很多人都知道吃蟹不可與柿同吃，但胡醫師提醒說：「是海鮮都不能與柿，還有橙等水果同吃，因為會增加肚痛機會。由於小朋友先天『脾常不足』，脾胃虛弱，再食寒涼食物，容易傷及『脾陽』，『脾胃之陽』主管人的消化吸收功能，『脾陽』傷咗就容易出現肚痛腹瀉、甚至嘔吐、消化不良等等問題，如果加上小朋友肺臟亦唔太強壯，亦會容易生痰咳嗽。」

吃海鮮後不適處理方法

如果小朋友吃過海鮮後感不適，胡醫師建議家長可以對症下藥處理小朋友的不適。而較常見是肚痛腹瀉，「因為吃過海鮮後過寒致瀉，首先還是要驅寒保暖，還有止瀉。驅寒為人熟悉的首法就是薑茶，生薑性溫味辛，溫中和胃。一些辛辣之品亦可以做到驅寒和胃之效，如胡椒此類調味料。」

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千萬不能喝茶

有寫人會以為肚痛可飲熱茶，但原來不是，她說:：「再簡單再就地取材的，先飲熱開水，既有暖胃作用，亦有清利腸胃作用，更可預防因腹瀉以致脫水的情況。注意不要飲熱茶，茶具有利濕利尿作用，或會令情況更複雜。」

吃海鮮後或會引致濕疹發作，胡醫師建議可以先備紫蘇葉泡茶，「又或買現成紫蘇膏品(如紫雲膏、或其他中藥成分護膚品)，紫蘇辛溫，發散風寒，行氣和中，具有很好解魚蟹毒之功效。」

以上資料為普遍使用，食材過敏者應自行判斷慎用，或先諮詢家庭醫生建議。