24節氣小雪｜中醫提醒忌吃這類食物以防咽乾　飲3款湯水防感冒

小雪是二十四節氣中的第20個節氣，每年11月21日至23日，太陽到達黃經240°。小雪來臨，代表開始降雪，註冊中醫謝嘉雯表示香港地處南方，雖不會遇見雪，但天氣仍然逐漸變冷，易現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒等感冒症狀，介紹大家飲用三3款湯水，並在生活上注意兩個習慣，同時避免進食一類食物以增多抵抗力。



「小雪」即標誌著寒冷開始，意指「氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也，故名小雪。」中醫媽媽謝嘉雯表示在小雪節氣後，小孩身體特質『陽常有餘，陰常不足』，「感冒時易化熱傷津，所以感冒後調理要注意養護津液，恢復抵抗力。」

避免食煎炸油膩食物

飲食方面，除了不建議進食生冷食物外，如雪糕、凍飲、刺生等之外，還有這類食物，謝醫師說:「不要因天氣凍而過食煎炸油膩的食物， 如燒烤、炸物，因冬天天氣乾燥，煎炸食物易傷津液，令身體出現燥熱症狀，如鼻血、咽乾、嘴唇脫皮等。」

注意2個生活習慣

另外，謝醫師提醒家長注意小雪節氣後晚上氣溫下降明顯，如果經常熬夜不休息，小雪節氣後晚上氣溫下降明顯，如果經常熬夜不休息，便容易受涼，發為外感。她說：「所以要預防上呼吸道感染，必需保證充足的睡眠。中醫認為，冬季應該早睡晚起，最好不要遲於晚上11時睡覺。」

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戶外活動多曬太陽

雖然教育局已宣布幼兒中心、幼稚園及初小學生停課在家，但謝醫師建議小朋友也要適當進行戶外活動，她說:「呼吸新鮮空氣，多曬太陽，增強體質，在家也不要穿的過厚以防出汗受涼，發為外感。」

對於身份有輕微鼻水、咳嗽、食慾不振等症狀，謝醫師建議家長可以利用以下食療為小孩調理身體，「清除餘邪，促進康復，更重要是避免再次感冒。小孩身體特質『陽常有餘，陰常不足』，感冒時易化熱傷津，所以感冒後調理要注意養護津液，恢復抵抗力。」

點圖即睇謝嘉雯中醫師介紹3款適合在小雪飲用的湯水：

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謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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