新手媽媽生B後六個月逾50%睡眠不足　研究：加速衰老3至7年

新手媽媽在生B後會發現身體有不同的變化，有人會暴肥、有人則會掉髮，有些人則會看起來頓時蒼老不少。除了是身體的荷爾蒙影響之外，有研究發現新手媽媽更需要充足的睡眠，生B後六個月的新手媽媽如睡眠不足，身體會加速衰老3至7年，甚至增加患上其他疾病的風險。



新生媽媽忙於照顧BB，睡眠不足很常見。（Photo-ac）

衰老的表徵有頭髮變白、面目蒼老等。一般認知會加速衰老的原因有吸煙、酗酒、體重過高、缺乏運動、壓力等等。加洲大學洛杉磯分校早前在《睡眠健康》期刊發表研究結果，原來新手媽媽睡眠不足會比睡眠充足的媽媽提早衰老！

白頭髮是衰老的現象之一。（Photo-ac）

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研究團隊邀請了33位23至45歲媽媽參與研究，追蹤她們懷孕期間和BB出生後一年的血液樣本，以確定她們的生理年齡，結果發現新手媽媽在生B後六個月睡眠不足7小時，比睡足的媽媽，生理年齡衰老3至7年。研究強調，身體的衰老是會加速，並且十分顯著。而且，睡眠不足的媽媽會更易患上癌症、心血管疾病等，增加死亡風險。

研究人員發現，新手媽媽每天睡眠5至9小時，但超過一半都睡眠不足7小時。事實上，每多睡一小時，生理年齡就更年輕。研究人員得出研究結論，衰老的大部分原因是源自基因，但生活習慣的影響也是不容忽視。