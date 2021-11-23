朴信惠宣布懷孕嫁崔泰俊　13歲童星出道　媽媽必睇5套經典韓劇

31歲韓國女神朴信惠今日（23日）宣布懷孕，將於明年與男星崔泰俊結婚，雙喜臨門！13歲以童星出道，朴信惠至今曾出演多齣叫好叫座的電視劇，以下5套絕對是媽媽的必煲經典！



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《天國的楷梯》

《天國的楷梯》是韓劇經典。

朴信惠在11歲的時候，得到師父李承桓的賞識，並簽約成為其經紀公司藝人。13歲時，拍攝第一部電視劇《天國的階梯》。《天國的階梯》由崔智友及權相佑主演，更曾在港掀起一股熱潮。朴信惠飾演崔智友童年角色小靜書，善良堅強，同年亦憑此劇獲得《SBS演技大賞》「童星賞」。

《原來是美男》

朴信惠2009年作品《原來是美男》。

2009年，朴信惠與張根碩合演電視劇《原來是美男》，一人分飾雙胞胎兄妹，並憑此劇獲2009年韓國《SBS演技大賞》「新人賞」。

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《繼承者們》

朴信惠2013年作品《繼承者們》。

2013年10月，朴信惠主演描述富二代高中生愛情和友情的電視劇《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》，在劇中飾演貧窮繼承者車恩尚，與李敏鎬飾演的上流社會繼承者金潭上演了一段浪漫的愛情故事。朴信惠的演出深受歡迎，更憑此劇以大熱姿態奪得2013年韓國《SBS演技大賞》中篇「女子優秀演技獎」等多個獎項。

《皮諾丘》

朴信惠2014年作品皮諾丘。

2014年，朴信惠主演描述年輕社會部記者的電視劇《皮諾丘》，在劇中飾演患有皮諾丘綜合症，一說謊便打嗝的主角崔仁荷。此劇自首播以來收視一直高開，更讓朴信惠在2014年韓國《SBS演技大賞》中榮獲多個獎項，包括「女子最優秀演技獎」、「最佳情侶獎」等，以及榮獲美國《第10屆 Soompi Awards》「最佳女主角」獎，同時入圍《第51屆百想藝術大賞》「最佳女演員」（最後五強），登上演藝事業高峰。

《Doctors》

朴信惠2016年作品Doctors。

2016年，朴信惠於中央大學戲劇電影學系畢業，6月主演SBS醫學劇《Doctors》，飾演發憤圖強成為醫生的劉慧靜。劇集首播後收視持續上升，演技再次大受好評，並在《SBS演技大賞》中獲得「十大明星獎」及「體裁、幻想類電視劇部門 女子最優秀演技賞」。

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