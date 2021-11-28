童年只得一次！攝影師記錄孩子夏日生活　每張相都美如宮崎駿動畫

有一種美叫宮崎駿動畫裏的夏天，蟬鳴綠蔭還有無憂無慮的童年。

有這樣一位日本攝影師馬猛，經常以鏡頭記下孩子們的童年，加上優美的山野風景，畫面充滿動畫的感覺。



看到有馬猛為孩子拍攝的照片，難怪網民們都說，有一個會拍照的爸爸是多麼重要！（按圖了解）

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馬猛一家生活在，日本有名的鹿兒島，特色島嶼、火山群，茂密的森林，和各式各樣的温泉，讓這裏極負盛名。

如此美景又怎麼能讓一個攝影師坐得住呢？他拍攝的都是兒子的童年生活，到樹林裏捕昆蟲，在小河裏捉魚蟹。夏日的午後，樹蔭之下，涼風習習，讓我們想起了我們的童年無憂無慮。雜貨鋪也是兒時最好的記憶，漫畫書、彈弓、水槍，總是讓孩子流連忘返。滿滿收穫的孩子，在夕陽中，留下美好的剪影瞬間。

一個安靜的午後，蟬鳴、紅薯、飛機……也許這就是童年的全部記憶。

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心曠神怡的美景，在孩子們的加持下，變得充滿動感活力，盯久了，彷彿真的聽到蟬鳴的聲音。

這樣的風格，也讓他獲得不少的攝影獎項。可面對這些榮譽，他一時間有些不知所措。

在受到更多關注後，他的工作也更加忙碌起來，經常出差讓他與家人，在一起的時間越來越少。

事業和家庭同等重要，關鍵是如何取捨，在這兩者中取得平衡。這是每個家庭需要考慮的問題，一味偏向一方，只會顧此失彼。

於是，他開始減少自己的工作，讓自己有了更多的時間，和家人待在一起。

在他的陪伴下，兒子對攝影也產生了興趣，讓他更是滿心歡喜。

夏天永遠都在，而童年卻只有一次，陪伴才是最長情的告白。

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一手放孩子看世界，一邊默默守護他們的成長。看似簡簡單單的生活，也經營得有聲有色。

在有馬猛的作品中，還經常出現一些，剪影效果的照片。這些照片，看不清他們的表情，看不清他們穿的衣服，但能看到他們的幸福。

《半山文集》中有這樣一句話：「人生就兩件事，一件是拿事兒把時間填滿，另一件是拿感覺把心填滿。」前者，很簡單，後者，則需要花更多的心思。但後者獲得的幸福感，一定是前者的十倍、甚至是百倍。

就像有馬猛這樣，於平平淡淡的生活中，找到最寶貴的東西。快門的短暫定格，留住了夏天，留住了一段童年回憶，温柔了歲月時光。

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