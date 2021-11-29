3大親子活動已開始報名　必玩卡通人物主題跑　參與跨代舞蹈表演

臨近年尾，香港有不少活動可以讓小朋友和爸爸媽媽一起參加。不但有兩大卡通人物戶外運動嘉年華活動，亦有大館招募大人和小朋友參與跳舞，各位爸爸媽媽有興趣記得報名參加！



輕鬆小熊戶外運動嘉年華

輕鬆小熊小粉絲要留意！輕鬆小熊香港首個戶外運動嘉年華將於明年1月16日於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行，活動內容主要分為「4公里輕鬆Run」，「2公里輕鬆Fun」（個人或親子組）以及「短距離走Fun Fun Run」兒童短跑系列，當中亦會有戶外「放輕鬆YOGA」環節可供報名參加。

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其中參加以上活動更可獲得選手包，包含活動記念T－Shirt、索繩袋、毛巾、號碼布，當日完成跑步項目後將可獲得 Rilakkuma Relax Zone 完成獎牌。而除了選手包外，還有多款Rilakkuma輕鬆Zone限定商品包括：手挽袋、水樽、A4 Folder及卡片套。有興趣的朋友們請留意報名日期準時報名！活動設有早鳥優惠，首三千位報名之參加者／組別將可獲得輕鬆小熊系列兔子造型 10cm公仔一隻（共3款，隨機派發）。報名開放日期為2021年11月22日下午2點於klook平台開售，名額有限，額滿即止。

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【Rilakkuma Relax Zone】活動詳情

日期：2022年1月16日

時間：上午9時至下午5時

地點：將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心

報名日期：2021年11月19日下午2點於Klook平台開售



4公里輕鬆Run／2公里輕鬆Fun 個人組

預計起步時間：4公里：上午10：30 - 11：30，2公里：下午1：00 - 3:30

年齡限制：12歲或以上人仕報名

報名費：HK$388

包含活動記念T－Shirt、索繩袋、毛巾、號碼布，完成活動後將可獲得 Rilakkuma Relax Zone 完成獎牌。早鳥優惠，首三千位報名之參加者／組別將可獲得輕鬆小熊系列兔子造型 10cm公仔一隻（共3款，隨機派發）



2公里輕鬆Fun 家庭組

預計起步時間：下午1:00 - 下午3:30

年齡限制: 一位成年人陪同一位4-11歲人仕報名

報名費：HK$738

包含活動記念T－Shirt(2件)、索繩袋(1個)、毛巾(2條)、號碼布(2塊)，完成活動後將可獲得 Rilakkuma Relax Zone 完成獎牌。早鳥優惠，首三千位報名之參加者／組別將可獲得輕鬆小熊系列兔子造型 10cm公仔一隻（共3款，隨機派發）



放輕鬆YOGA

預計瑜伽時間：中午12:00 －下午2:30

年齡限制：12歲或以上人仕報名

報名費：HK$338

包含活動記念T－Shirt(1件)及瑜伽墊(1塊)，完成活動後將可獲得 Rilakkuma Relax Zone 卡片套。早鳥優惠，首三千位報名之參加者／組別將可獲得輕鬆小熊系列兔子造型 10cm公仔一隻（共3款，隨機派發）



短距離走Fun Fun Run

預計起步時間：上午10:30 －下午3:30

年齡限制: K1 - P6 (2010 - 2018年出生）人仕報名

報名費：HK$500（兩項賽事）；HK$100（加一項賽事）最多三項

包含活動記念T－Shirt、索繩袋、毛巾、號碼布，完成活動後將可獲得 Rilakkuma Relax Zone 完成獎牌。早鳥優惠，首三千位報名之參加者／組別將可獲得輕鬆小熊系列兔子造型 10cm公仔一隻（共3款，隨機派發）



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百變小櫻 Clear 咭路跑

另外，2022年2月將會6日於西九文化區舉行百變小櫻 Clear 咭路跑活動，跑步項目主要分為4KM跑及2KM跑兩種距離，活動選手包仲有分個人組及雙人組包含有活動T-Shirt、索繩小袋、毛巾及號碼布，個人組T-Shirt及號碼布會以基路仔款式而雙人組T-Shirt及號碼布會分小櫻及小狼款式！除了跑步項目之外，還有近期大熱的滾軸溜冰項目。活動現場概念將會以櫻花祭為藍本，場地中央一道長廊兩旁設有不少攤檔，務求將日本祭典獨特風貌與氛圍呈現出來！現場亦有約3米高「櫻」氣十足的百變小櫻充氣裝置及可愛基路仔影相位，粉絲一定要參加！

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活動設有早鳥優惠，於公開發售首三天報名之參加者將可獲得活動限定Clear card 乙套(一套四張)。報名開放日期為2021年12月2日下午2時於klook平台開售，名額有限，額滿即止。



百變小櫻 Clear 咭路跑2022香港站

日期*：2022年2月6日（星期日）

時間：上午8時至下午5時

地點：西九文化區

＊活動日或因實際情況而作出調整，敬請留意。



4 公里跑個人組

報名費：每人HK$398

*參賽者需年滿12歲(以2010年或以前出生為準)

**預計起跑時間：上午8時半



2公里跑個人組

報名費：每人HK$398

*參賽者需年滿12歲(以2010年或以前出生為準)

**預計起跑時間：上午10時至下午1時



4公里跑雙人組

報名費：每人HK$798

*參賽者需年滿12歲(以2010年或以前出生為準)

**預計起跑時間：上午8時半



2公里跑雙人組

報名費：每人HK$798

*參賽者需年滿12歲(以2010年或以前出生為準)

**預計起跑時間：上午10時至下午1時



2公里跑家庭組

報名費：每人HK$798

*參賽者需年滿12歲(以2010年或以前出生為準)

**預計起跑時間：上午10時至下午1時



2公里滾軸溜冰 – 個人組

報名費：每人HK$398

*參賽者需年滿12歲(以2010年或以前出生為準)

**預計起跑時間：上午9時15分



2公里滾軸溜冰 – 家庭組

報名費：每組 HK$798（已包括2人名額）

*以2人組隊形式進行，一位年滿18歲的參加者陪同1位4-11歲小童

**預計起跑時間：上午9時30分



大館大型戶外舞蹈《活現童話》招募舞者

而大館亦將於2022年 2 月舉行8場大型戶外舞蹈《活現童話》，並正公開招募約 55 位橫跨 7 歲至 65+ 歲，對舞蹈表演充滿興趣和好奇的人士擔任舞者。是次跨世代舞蹈演出歡迎全港不同族裔、年齡、無需舞蹈經驗、能以廣東話或英語溝通的公眾人士齊齊參與是次跨代舞蹈演出。此活動旨在透過舞蹈，將香港不同角落的市民連繫起來。報名截止日期為 12 月 5 日，各位爸爸媽媽可以和仔女一起報名參加，一同在大館演出。詳情請瀏覽「香港藝術節@大館」網頁。

演出日期：2022 年 2 月 12、13、19 及 20 日

演出場地：中環 大館

演出全長約 30 分鐘



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