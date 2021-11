12月親子好去處｜亞博館兒童電動車駕駛體驗　小馬寶莉全能運動會

踏入年尾,香港有不少親子相關的展覽。香港國際汽車博覽(IMXHK)就在會場內推出兒童汽車嘉年華CARnival,小朋友可以駕駛電動車,亦可以和爸爸媽媽一起參加親子工作坊。另外,12月中舉行的開心U12嬰童博覽亦有小馬寶莉與好友全能運動會,小朋友可以挑戰8個運動遊戲,贏取「小馬寶莉全能獎牌」。



兒童汽車嘉年華CARnival

香港國際汽車博覽(IMXHK)將於今年 12 月 1 日至 5 日登陸亞博Asia-World Expo,場內會有「兒童汽車嘉年華CARnival」,不僅有大型兒童電動車駕駛場、小小車模Cosplay比賽,更有18場親子工作坊給公眾報名,而1.2米下的兒童更是免費入場。

兒童汽車嘉年華CARnival 工作坊詳情

香港國際汽車博覽與Kids Kids Car合辦的大型兒童電動車駕駛場內將有多部兒童電動車讓小朋友體驗,另外IMXHK亦與「香港STEM培育協會」及「爸爸工房」合作舉辦共18場的STEM工作坊「夢工場.車的世界」及「親子兒童電動車裝配」工作坊,小朋友可以和爸爸媽媽一起動手製作屬於自己的小汽車。而SDM亦會與IMXHK合辦「小小車模Cosplay比賽」,一眾家長可以為小朋友打扮成各式各樣的車模參加比賽,小朋友一定能夠盡興!

+ 3

香港國際汽車博覽 IMXHK 2021

地點:亞洲國際博覽館5,7,9號館

開放日期和時間:(12月1日至4日) 10:00-20:00; (12月5日)10:00-19:00

購票方法: 將於IMXHK官方網站發售門票

門票總類:$80(標準)、$480(貴賓)及 $780(尊尚貴賓)

票價包括來回接駁巴士

1.2米以下小童、持香港身份證明文件或社會福利署簽發之長者咭的65歲或以上本港居 民、持「殘疾人士登記證」人士免費入場。

兒童電動車駕駛場:

價錢:$60 / 時段(每個時段8 分鐘)

STEM工作坊「夢工場.車的世界」:

價錢:$200 (包括導師費及材料費,完成後可以獲得證書)

參加方法:預約 / 即場報名(每場「夢工場.車的世界」工作坊名額為18人,參加人數預約額滿後,即不會開放該時段的即場報名。)

「親子兒童電動車裝配」工作坊:

價錢:視乎車款而定,費用已包含運費。

參加方法:預約 (車款由參加者事前預訂,現場不可更改。)

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節想一家大細食自助餐🎄!即睇:聖誕節|5大酒店聖誕自助餐優惠 一家四口最平只要$1,030👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

小馬寶莉與好友全能運動會

小馬寶莉與好友全能運動會將於12月17至19日於香港會議展覽中心的「開心U12嬰童博覽」中舉行,會場佔地達10,000呎。小馬寶莉約齊一眾好友,包括薯蛋頭先生、變形金剛、培樂多和NERF,為3歲至12歲孩童打造樂趣無窮的8項運動大挑戰,每個項目都可考驗小朋友的運動能力,鍛鍊眼界及平衡力,無論3歲至12歲小童都絕對能找到樂趣。只要成功挑戰目標分數,即可獲獎勵蓋印乙個,集齊5個或以上蓋印,便可獲頒「小馬寶莉全能獎牌」。

小馬寶莉與好友全能運動會將於12月17至19日於香港會議展覽中心的「開心U12嬰童博覽」中舉行。

運動類型挑戰包括:

1. 短跑尋寶(小馬寶莉 My Little Pony)

2. 乒乓球(小馬寶莉 My Little Pony)

3. 冰壺體驗(薯蛋頭先生 Mr. Potato Head)

4. 弓箭射靶(薯蛋頭先生 Mr. Potato Head)

5. 平衡車(變形金剛 Transformers)

6. 足球(變形金剛 Transformers)

7. 射擊考驗(NERF)

8. 籃球比賽(培樂多 Play-Doh)

小朋友可以挑戰8個運動遊戲,贏取「小馬寶莉全能獎牌」。

另外,於2021年11月24日晚上11時59分前成功報名,可以優惠價$350(原價$380)購買選手包,兼免費獲得早鳥禮物「會場限定版小馬寶莉與好友摺疊餐盒」一個。「小馬寶莉與好友全能運動會」活動限定選手包內含4件別出心裁的精品,包括兒童限定版紀念Tee、運動毛巾、可摺疊背包及入場護照連月曆簿。喜歡的小朋友不要錯過!同場更有大型BB展「開心U12嬰童博覽」,媽媽可以順道選購心水育兒產品。

小馬寶莉與好友全能運動會

日期:2021年12月17日至19日

時間:上午11時至下午8時

地點:香港會議展覽中心展覽廳1A-C「開心U12嬰童博覽」

門票訂購:KKday獨家發售:https://bit.ly/3nj3Bep

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻旺角新世紀廣場免費大型遊場樂重開,想知有咩玩🎄!即睇:免費任玩近2萬呎旺角MOKO動樂園 必玩4大專區50米全港最長攀爬牆👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

MOKO動樂園!必玩樂專區

高達3.8米高的巨型滑梯已足以令小朋友為之瘋狂,加上縱橫交錯的6組滑梯,「雀仔滑梯大冒險」將刷新玩樂刺激體驗。