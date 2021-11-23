12月親子好去處｜亞博館兒童電動車駕駛體驗　小馬寶莉全能運動會

踏入年尾，香港有不少親子相關的展覽。香港國際汽車博覽(IMXHK)就在會場內推出兒童汽車嘉年華CARnival，小朋友可以駕駛電動車，亦可以和爸爸媽媽一起參加親子工作坊。另外，12月中舉行的開心U12嬰童博覽亦有小馬寶莉與好友全能運動會，小朋友可以挑戰8個運動遊戲，贏取「小馬寶莉全能獎牌」。



兒童汽車嘉年華CARnival

香港國際汽車博覽(IMXHK)將於今年 12 月 1 日至 5 日登陸亞博Asia-World Expo，場內會有「兒童汽車嘉年華CARnival」，不僅有大型兒童電動車駕駛場、小小車模Cosplay比賽，更有18場親子工作坊給公眾報名，而1.2米下的兒童更是免費入場。

兒童汽車嘉年華CARnival 工作坊詳情

香港國際汽車博覽與Kids Kids Car合辦的大型兒童電動車駕駛場內將有多部兒童電動車讓小朋友體驗，另外IMXHK亦與「香港STEM培育協會」及「爸爸工房」合作舉辦共18場的STEM工作坊「夢工場．車的世界」及「親子兒童電動車裝配」工作坊，小朋友可以和爸爸媽媽一起動手製作屬於自己的小汽車。而SDM亦會與IMXHK合辦「小小車模Cosplay比賽」，一眾家長可以為小朋友打扮成各式各樣的車模參加比賽，小朋友一定能夠盡興！

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香港國際汽車博覽 IMXHK 2021

地點：亞洲國際博覽館5,7,9號館

開放日期和時間：(12月1日至4日) 10:00-20:00; （12月5日）10:00-19:00

購票方法: 將於IMXHK官方網站發售門票

門票總類：$80（標準）、$480（貴賓）及 $780（尊尚貴賓）

票價包括來回接駁巴士

1.2米以下小童、持香港身份證明文件或社會福利署簽發之長者咭的65歲或以上本港居 民、持「殘疾人士登記證」人士免費入場。

兒童電動車駕駛場：

價錢：＄60 / 時段（每個時段8 分鐘）

STEM工作坊「夢工場．車的世界」：

價錢：＄200 (包括導師費及材料費，完成後可以獲得證書）

參加方法：預約 / 即場報名（每場「夢工場．車的世界」工作坊名額為18人，參加人數預約額滿後，即不會開放該時段的即場報名。）

「親子兒童電動車裝配」工作坊：

價錢：視乎車款而定，費用已包含運費。

參加方法：預約 （車款由參加者事前預訂，現場不可更改。）

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小馬寶莉與好友全能運動會

小馬寶莉與好友全能運動會將於12月17至19日於香港會議展覽中心的「開心U12嬰童博覽」中舉行，會場佔地達10,000呎。小馬寶莉約齊一眾好友，包括薯蛋頭先生、變形金剛、培樂多和NERF，為3歲至12歲孩童打造樂趣無窮的8項運動大挑戰，每個項目都可考驗小朋友的運動能力，鍛鍊眼界及平衡力，無論3歲至12歲小童都絕對能找到樂趣。只要成功挑戰目標分數，即可獲獎勵蓋印乙個，集齊5個或以上蓋印，便可獲頒「小馬寶莉全能獎牌」。

小馬寶莉與好友全能運動會將於12月17至19日於香港會議展覽中心的「開心U12嬰童博覽」中舉行。

運動類型挑戰包括：

1. 短跑尋寶（小馬寶莉 My Little Pony）

2. 乒乓球（小馬寶莉 My Little Pony）

3. 冰壺體驗（薯蛋頭先生 Mr. Potato Head）

4. 弓箭射靶（薯蛋頭先生 Mr. Potato Head）

5. 平衡車（變形金剛 Transformers）

6. 足球（變形金剛 Transformers）

7. 射擊考驗（NERF）

8. 籃球比賽（培樂多 Play-Doh）

小朋友可以挑戰8個運動遊戲，贏取「小馬寶莉全能獎牌」。

另外，於2021年11月24日晚上11時59分前成功報名，可以優惠價$350（原價$380）購買選手包，兼免費獲得早鳥禮物「會場限定版小馬寶莉與好友摺疊餐盒」一個。「小馬寶莉與好友全能運動會」活動限定選手包內含4件別出心裁的精品，包括兒童限定版紀念Tee、運動毛巾、可摺疊背包及入場護照連月曆簿。喜歡的小朋友不要錯過！同場更有大型BB展「開心U12嬰童博覽」，媽媽可以順道選購心水育兒產品。

小馬寶莉與好友全能運動會

日期：2021年12月17日至19日

時間：上午11時至下午8時

地點：香港會議展覽中心展覽廳1A-C「開心U12嬰童博覽」

門票訂購：KKday獨家發售：https://bit.ly/3nj3Bep

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