諸葛紫岐為大仔訂123木頭人蛋糕變崩壞版　兒子：是特意造型嗎？

韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起一陣追劇潮，大人小朋友也被當中的角色吸引，早前萬聖節滿街也是扮演123木頭人及幪面紅衣人，坊間相繼出現有關角色的周邊商品，諸葛紫岐早前也特意找蛋糕店為大仔訂製123木頭人的蛋糕，可惜收貨後卻貨不對辨，打開一看驚見「崩壞版123木頭人」，兒子也不禁問她：「這個蛋糕是特意造型嗎？」



諸葛紫岐大仔Arthur 8歲生日，媽媽特意訂製123木頭人蛋糕希望給兒子帶來驚喜，但收貨後不但沒有驚喜，更是相當「驚嚇」。123木頭人的臉部完全走樣，嘴及鼻子更是凹凸不平，諸葛紫岐指蛋糕很驚嚇：「差距也太大了吧，兒子含蓄的問我：『這個蛋糕是特意造型嗎？』」網民紛紛叫她退貨，並公開店名，亦有人留言：「經典的恐怖😱」

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