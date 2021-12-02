陳凱琳變慳妹因父母的一個理財哲學　望孩子學好中文拒讀國際學校

「養兒一百歲、長憂九十九」，身為父母感受最深。藝人陳凱琳（Grace）自兩名兒子出世後，一直努力做好母親的角色，甚至改變過去的生活習慣，只期望他們能健康快樂地成長。自認「慳家」的Grace還會向兒子灌輸正確的理財觀念，讓他們學懂珍惜。



陳凱琳表示，深受父母的影響，從小就建立自己的理財概念。（龔嘉盛攝）

最近，Grace與中銀香港合作，參與網上直播節目討論環保生活及理財概念。Grace笑言，自孩子出生後，自己的生活逐漸起了變化，「很多人都知我喜歡吃肉，不過自小朋友出世後，我想為環保出一分力，減少溫室氣體的排放，加上令自己身體更健康，所以逐漸減少吃肉，多吃蔬菜。」此外，她還培養小朋友回收膠樽、廢紙等習慣，希望能灌輸他們環保確念，建立良好的價值觀。

陳凱琳（圖左）與中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處主管高耀豪一同參與中銀直播間節目，分享綠色生活和綠色理財心得。（圖片由中銀香港提供）

要孩子學好中文

不少名人明星都喜歡把孩子送進國際學校，在一個輕鬆的環境中學習，避免填鴨式的教育制度。不過，從小就移居到加拿大的Grace卻有不一樣的想法。「我希望他們學好中文，未來升學亦會以本地學校為首選。」Grace認為「生於斯、長於斯」，小朋友在香港生活，便應學好中文，她自嘲自己的中文水平只有小二程度，教導孩子讀好中文的責任，便落在她的父親身上。

自評做母親只得7分

自言中文差的她，作為兩個孩子的母親成績又如何？10滿分Grace給自己7分，算是合格之上吧！「扣了3分主要是因為工作太忙，沒太多時間陪伴他們，忽略了小朋友的感受。」不過，Grace說已和丈夫嘉穎盡力在工作和照顧孩子上取平衡。

Grace笑說自己的中文程度只有小二程度，不過她反而想小朋友能夠學好中文。（龔嘉盛攝）

自創品牌由化妝棉到嬰兒產品

要努力追回3分，首要便是減少日以繼夜的幕前或拍攝工作，加上疫情關係工作量大減，因而令Grace萌生創業的念頭，但又自覺沒有生意頭腦，最後決定與拍檔合作，投資6位數字，創立自家卸妝棉品牌。品牌於去年創立，小試牛刀但已火速成為熱賣商品，Grace表示，當初想找一樣大眾化的產品創業，而化妝棉的定價低，應該有利可圖，原來還有一個原因，「這些產品不但可以投資，還可自用，一舉兩得！」對於未來發展，Grace期望再下一城，發展嬰幼兒相關產品，包括消毒噴霧等，適合一眾媽媽使用。

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從小被灌輸理財哲學

Grace投資有道，自己亦有套理財哲學。她說：「自小爸媽的家教都十分嚴格，理財方面亦如是。以前一家人到餐廳吃飯，父親都要求我兩姊弟點餐時，知道所選食物的價錢，若不知道不可以點，要我們知道一分一毫用在哪裡，也不可視父母出錢為理所當然。」她認為，成長時的經歷令她更有意識地利用分毫，當兒子成長時亦會把這套理財的概念灌輸予他們：「雖然小朋友的年紀尚小，不過亦會透過玩的方式，例如問他們食物的價錢，逐漸培養他們對數字或價值的觸覺。」

最想過一個白色聖誕

尚有不足一個月就到聖誕節，Grace表示很想一家人過一個「白色聖誕」，不過因疫情關係而未能成行，唯有在港慶祝聖誕節。「自小就很喜歡聖誕節，加上自己也是基督徒，因此也想小朋友從小就知道聖誕節的由來和意義。」除了一家人準備聖誕裝飾之外，又會舉辦派對，邀請一班親朋好友，為節日增添歡樂的氣氛。

Grace（右二）希望在這個聖誕節，一家人一起慶祝，讓小朋友都感受聖誕節的歡樂氣氛。（圖片來源：Grace@IG）

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