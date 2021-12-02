陳凱琳變慳妹因父母的一個理財哲學　望孩子學好中文拒讀國際學校

「養兒一百歲、長憂九十九」，身為父母感受最深。藝人陳凱琳（Grace）自兩名兒子出世後，一直努力做好母親的角色，甚至改變過去的生活習慣，只期望他們能健康快樂地成長。自認「慳家」的Grace還會向兒子灌輸正確的理財觀念，讓他們學懂珍惜。
最近，Grace與中銀香港合作，參與網上直播節目討論環保生活及理財概念。Grace笑言，自孩子出生後，自己的生活逐漸起了變化，「很多人都知我喜歡吃肉，不過自小朋友出世後，我想為環保出一分力，減少溫室氣體的排放，加上令自己身體更健康，所以逐漸減少吃肉，多吃蔬菜。」此外，她還培養小朋友回收膠樽、廢紙等習慣，希望能灌輸他們環保確念，建立良好的價值觀。
要孩子學好中文
不少名人明星都喜歡把孩子送進國際學校，在一個輕鬆的環境中學習，避免填鴨式的教育制度。不過，從小就移居到加拿大的Grace卻有不一樣的想法。「我希望他們學好中文，未來升學亦會以本地學校為首選。」Grace認為「生於斯、長於斯」，小朋友在香港生活，便應學好中文，她自嘲自己的中文水平只有小二程度，教導孩子讀好中文的責任，便落在她的父親身上。
自評做母親只得7分
自言中文差的她，作為兩個孩子的母親成績又如何？10滿分Grace給自己7分，算是合格之上吧！「扣了3分主要是因為工作太忙，沒太多時間陪伴他們，忽略了小朋友的感受。」不過，Grace說已和丈夫嘉穎盡力在工作和照顧孩子上取平衡。
自創品牌由化妝棉到嬰兒產品
要努力追回3分，首要便是減少日以繼夜的幕前或拍攝工作，加上疫情關係工作量大減，因而令Grace萌生創業的念頭，但又自覺沒有生意頭腦，最後決定與拍檔合作，投資6位數字，創立自家卸妝棉品牌。品牌於去年創立，小試牛刀但已火速成為熱賣商品，Grace表示，當初想找一樣大眾化的產品創業，而化妝棉的定價低，應該有利可圖，原來還有一個原因，「這些產品不但可以投資，還可自用，一舉兩得！」對於未來發展，Grace期望再下一城，發展嬰幼兒相關產品，包括消毒噴霧等，適合一眾媽媽使用。
從小被灌輸理財哲學
Grace投資有道，自己亦有套理財哲學。她說：「自小爸媽的家教都十分嚴格，理財方面亦如是。以前一家人到餐廳吃飯，父親都要求我兩姊弟點餐時，知道所選食物的價錢，若不知道不可以點，要我們知道一分一毫用在哪裡，也不可視父母出錢為理所當然。」她認為，成長時的經歷令她更有意識地利用分毫，當兒子成長時亦會把這套理財的概念灌輸予他們：「雖然小朋友的年紀尚小，不過亦會透過玩的方式，例如問他們食物的價錢，逐漸培養他們對數字或價值的觸覺。」
最想過一個白色聖誕
尚有不足一個月就到聖誕節，Grace表示很想一家人過一個「白色聖誕」，不過因疫情關係而未能成行，唯有在港慶祝聖誕節。「自小就很喜歡聖誕節，加上自己也是基督徒，因此也想小朋友從小就知道聖誕節的由來和意義。」除了一家人準備聖誕裝飾之外，又會舉辦派對，邀請一班親朋好友，為節日增添歡樂的氣氛。
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