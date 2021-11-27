家人為郭可盈慶祝52歲生日　熊黛林可愛孖女為姑媽「扑」蛋糕

郭可盈是娛樂圈的凍齡星媽，早年誕下女兒林天若（Tania）後便漸漸淡出幕前相夫教子，不過美貌依然，今日（27日）是她的52歲生日，家人及朋友在昨日已為她慶祝，除了媽媽、老公林文龍與女兒Tania外，弟弟郭可頌及熊黛林的一對孖女也在場，更與姑媽、表姐一起「扑」蛋糕。



郭可盈與林文龍自獨女林天若（Tania）出世後，一直專心照顧女兒，平日負責跟功課溫習一腳踢，更不時在IG貼出與女兒的合照，保養得宜的她與11歲的女兒更有如兩姊妹，近日經常以Cap帽、T-Shirt的母女裝打扮，相當青春！女兒林天若亦似足年輕時的郭可盈，樣子跟她在90年代拍攝電視劇《刑事偵緝檔案》系列時期的樣子相當似，當年的郭可盈更被稱為無添加美女，其女兒亦盡得其優良基因。

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踏入52歲的她，在生日正日前一天，家人為她舉行生日Party，準備了多個蛋糕，而弟弟郭可頌與熊黛林及一對3歲的孖女Kaylor與Lyvia，也有出席為她慶生，一對孖女穿上姊妹裝，相當可愛，她們與Tania更一起「扑」蛋糕。

郭可盈一家的關係相當不錯，更經常有家庭聚會，早前郭可盈女兒Tania生日，孖女Kaylor與Lyvia亦有出席為表姐慶生。

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