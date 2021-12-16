家居｜木地板忌掂水、磁磚要清潔溝縫　即睇4種材質地板保養建議

現代的居家空間規劃中，寬敞與通透已成為設計主流，通常都不以實牆隔間，而是運用地坪的材質的不同來作為場域的分界，像是玄關以大理石營造迎賓氣勢，客廳則選擇木地板作為家人溫馨聚會的場域，到了廚房則挑選好清潔的磁磚，避免烹煮時的油煙髒污附着而難以清理，這麼多種材質都有各自的清潔方式，

以下簡單分類 4 種材質的地板，只要抓到建材特色，就能輕鬆駕馭成為清潔達人。



4種地板材質，清潔方法大不同！（點圖了解）

+ 9

1. 木地板

木材質總散發着質樸典雅的氣質，具有提升空間暖度的效果，經常能在北歐風、無印風的居家風格中看見，也因為溫潤的特性，許多人會選擇在臥室鋪設木地板，營造舒眠空間。木材質最怕遇到水，若地板上有灰塵、棉絮、毛髮，可直接用吸塵器吸淨，或是運用除塵紙、靜電拖把乾擦將髒污去除，且要避免來回擦拭，才不會刮傷地板。若真非不得已沾到食物或其他難以清除的污漬，在用水清潔過後，需立刻使用乾布擦拭，避免水分讓木質腐化或發霉。

相關文章：家電｜洗衣機、雪櫃用多少年便要換？ 即睇12款電器建議使用期限

2. 大理石地板

氣勢磅礡的天然石材，具有放大空間尺度的效果，冷冽而俐落的氣息營造沉穩性格，隨着每塊石材的紋路不同，呈現獨一無二的個性，常作為現代風、新古典風格形塑氣質的關鍵。天然的建材都具有「會呼吸的毛孔」，石材和木材一樣都非常容易吸收水分，要盡量避免以大量清水洗滌。而石材中含有礦物質，強酸或強鹼的清潔劑會與石材產生化學反應，因此在清潔時挑選中性清潔劑是較好的選擇。除了日常清潔外，定期請專業人員進行拋光、保養，能使地板壽命延長，並保持光亮如新。

相關文章：家居裝修｜家居地板連環爆磚專家揭2大原因！家居維修3課程防中伏

3.磁磚地板

磁磚的樣式非常豐富，無論是素色、紋路、花磚，甚至是仿石材磚、仿木紋磚等應有盡有，既可以擁有木、石材質的紋路特色，又非常容易清潔保養，因此是最多人選擇的地板材質。清潔前可先使用吸塵器吸除砂石粉塵，再使用抹布或拖把擦除污漬，最容易出現清潔死角的磁磚溝縫，可利用牙刷清理溝縫中的髒污。要注意的是應避免使用尖銳的刷具，如菜瓜布、鋼刷等，會使磁磚表面霧化，刮傷產生的細縫也更容易殘留污垢與細菌。

相關文章：收納｜衣櫃早爆滿怎再承受換季衝擊？ 即學4個步驟整理秋冬衣物

4.塑膠地板

塑膠地板耐磨、好維護、易清潔，與磁磚地板一樣款式繁多，並且價格較低，小資族也能輕鬆打造理想的居家風格。因為是塑膠材質，不怕水氣滲透而造成腐爛或水痕產生，清潔方式只需使用吸塵器與拖把即可，要特別注意的是，塑膠材質並不耐強酸強鹼，應避免使用此類型清潔劑。

相關文章：家居實用技巧｜通渠要搵師傅上門又貴又麻煩 2招幫你慳番幾百蚊

木地板的溫潤、大理石的大氣，或是花磚的個性都別具特色，在居家風格規劃中，大面積的地板有着讓人很難忽視的影響力，色澤、紋路都深深影響居者的感受，唯有使用正確的清潔方式才能讓地板「永保青春」，讓各式材質維持在最好的狀態，發揮魅力最大值。

相關文章：家居裝修｜媽媽淘寶購入地板貼 為20年地板翻新全屋唔使1千蚊

+ 4

洗衣機該滾筒式、直立式怎選擇？ 專家：衣服經常太髒的該選這種

收納｜孩子衣服只需48件已夠 兩孩媽媽分享3個「減法生活」法則

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】