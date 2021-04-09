打掃｜為環保將舊牙刷當縫隙刷？　4大清潔家居習慣原來大錯特錯

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-04-09 09:00

很多人喜歡發揮廢物利用的精神，把舊毛巾當作是抹布、把舊牙刷當作是隙縫刷，但是打掃起來真的好用嗎？還是更費力又刷不乾淨呢？台灣家事職人林可凡公開多年的清潔整理心法，她也列出了大家最常犯的「4大打掃錯誤」，想擁有煥然一新的家裏一定要好好記起來。

你有沒有犯以下的打掃錯誤呢？（按圖看清！）

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1. 別把衛生紙當抹布使用

很多人習慣衛生紙順手一抽，隨手四處擦拭，或許是相信衛生紙比抹布乾淨，刻意把衛生紙當抹布使用。可是軟綿綿的衛生紙，不論濕擦乾擦，最後還可能留下細小的衛生紙屑，用大張的廚房紙巾又太過浪費，她建議可以密集虛線的「巧撕設計」圓筒餐巾紙，或是單張連抽設計的長方盒形狀擦手紙。針對吸水吸油，則以可重覆水洗的竹纖維拭油紙巾更合用，或是自己將紙巾裁切成合用的大小。

很多人會選擇濕紙巾與除塵紙替代，但她提醒，濕紙巾與除塵紙太小太薄，不能像抹布一樣用腳踩擦地，而且除塵紙徒手擦也擦不乾淨，一定要搭配專用拖把，以S型來回乾擦才好用。添加了精油或酒精的濕紙巾，清潔同時還能消毒，不過長期接觸到的肌膚容易變得敏感乾燥，如果不方便洗手，就擦點乳液再擦乾手。

2. 別把舊牙刷當隙縫刷

一般牙刷的前端沒有斜角設計，無法深入縫隙角落，清潔效果有限。而且刷毛太軟，清潔力道過於薄弱。林可凡建議，如果基於勤儉精神要物盡其用，可以利用舊牙刷清洗室內拖鞋及外出鞋的鞋底，但想要刷瓷磚縫，最好挑「滾輪式牙刷」就好，因為它的刷毛特別短，比號稱瓷磚縫專用的橡皮擦更好用。

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3. 掃除切忌彎腰

很多人大掃除完常出現腰痠背痛的症狀，閃到腰更是常有的事，其實打掃真的不用彎腰！如果腳能做的，就別用手做，可以把放在低處的東西，一次放到盒子裏，再一次放到桌面或凳子上，最後再整盒放回，藉此減低蹲下頻率。想減輕膝蓋負擔，也可以單手扶着桌面、桌腳、拖把等物品再蹲下與站起。切記，不管是半蹲、青蛙蹲、高跪姿、單膝下跪等姿勢，都不需要彎腰。蹲不下去可以使用各種可調節長短的有柄打掃工具，若是因為蹲下後很難站起，你可以坐在附扶手的小藤椅，總之就是不要彎腰。

4. 不要把收納與打掃當成同一件事

收納與打掃千萬別混為一談，以電腦桌為例，打掃時，眼神需專注在桌面，桌上的東西被移動是為了擦乾淨整張桌子。只有打掃時會把桌垂直面、桌腳一併擦過。收納時，眼神聚焦在物品，將物品歸位。她通常會「先收納後清潔」，一定要有先後順序，不是混在一起做。若是時間緊迫，則會先清潔電腦桌，餘下的時間再進行收納。

采實文化《日日小掃除，舒壓整理術》

本文摘自：采實文化《日日小掃除，舒壓整理術》

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】