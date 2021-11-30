蔡少芬湊仔引致肩周炎揾中醫針灸　陳茵媺、熊黛林都曾患媽媽手

每一個媽媽要照顧孩子總會出現各種病症，例如「媽媽手」、筋膜炎、肩周炎等等。早前蔡少芬貼出去針灸的照片，表示自己因照顧囝囝魚蛋而導致身體出現筋膜、肩周炎。不少媽媽留言表示做媽媽真不容易！其實陳茵媺、熊黛林都試過因照顧孩子而出現「媽媽手」。



蔡少芬湊仔湊到患筋膜、肩周炎

蔡少芬早前貼出去針灸的照片，表示自己因照顧囝囝魚蛋而導致身體出現筋膜、肩周炎，表示「小魚蛋不輕🤦🏼‍♀️，筋膜、肩周炎什麼都齊了！哈哈哈哈，但我不孤單，媽媽們都心照🙆‍♀️媽媽不容易，但快樂」，不少媽媽網民紛紛留言「做媽媽是這樣的，所有的辛苦都自己扛，」、「天吶！做媽媽真不容易。」、「當媽媽真的很不容易。但是陪伴孩子長大的過程是快樂的。」

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陳茵媺湊大仔患「媽媽手」

陳茵媺在誕下大仔 Aiden後亦曾經因照顧囝囝而導致有新手媽媽常見的「媽媽手」，「媽媽手」又稱「狄奎凡氏症」(De Quervain's disease)，正式醫學名稱為「狹窄性肌腱滑膜炎」(stenosing tenosynovitis)，患者的大拇指近手腕處出現持續疼痛及腫脹，甚至無法使力，會出現緊繃的感覺，大拇指活動時會被「卡住」，甚至可觸摸到凸起的腫塊。當時陳茵媺透露要戴上手架護理，並一直要接受物理冶療，並表示雖然患有「媽媽手」，不過會堅持親力親為照顧BB。

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熊黛林患「媽媽手」：痛並快樂着

熊黛林誕下雙胞胎後出現各種病痛，不但有腳腫，亦因抱女兒用錯力出現「媽媽手」。當時她在社交網上載自己雙手纏繃帶的傷照，並留言稱：「痛並快樂著。」

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