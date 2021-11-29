古巨基唱歌見1歲半兒子表情多多 ：唱得太令人陶醉定係交戲？

隨著疫情開始緩和，不少表演活動也可以如常舉行，而古巨基更在早前在慈山寺舉行的「一念一花」音樂會獻唱，是疫情後他首次公開表演，亦是兒子Kuson第一次看爸爸現場表演的時刻。不過自從Kuson看過爸爸的現場後，現在每逢聽到爸爸哼唱《花灑》的時候，也會做出綜藝感滿分的效果，十分逗趣。



Kuson化身影帝 表情變化多端極捧場

一歲半的Kuson捧爸爸古巨基場已不是新鮮事，早在網上節目《靚媽圍爐》訪問時，古巨基便透露過聽不懂歌詞的Kuson在聽到自己唱《傷追人》時流下眼淚的，更說︰「我知道我的歌會感動人，但沒想過BB會聽到流眼淚，非常意外及震憾！相信兒子天生有靈敏的音樂感，是個感情敏銳的人。」

而在聽完爸爸現場唱《花灑》一曲後，現在古巨基只要哼著「啦啦啦」的旋律，Kuson便會隨詣樂律動，時而雙手掩面，時而左右晃頭，不愧是古巨基爸爸最重要的粉絲！看見兒子的反應，古巨基也不禁想：「係我哋唱得太令人陶醉定係佢交戲？」

按圖即睇Kuson綜藝感滿分的表情變化



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Kuson扮鬼扮馬當然受人喜愛，今年萬聖節疫情稍為緩和，古巨基兩父子更齊齊大玩角色扮演，爸爸穿上車厘龜的服裝，兒子Kuson更扮成小南瓜，咬着手指的他相當可愛。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇星二代萬聖節裝扮👻👻👻👻

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