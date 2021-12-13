兒童濕疹｜異位性皮膚炎一秋冬便嚴重？注意飲食、沐浴及保暖細節

換季往往是過敏開始發作的時候，不僅僅是呼吸系統過敏，還有更麻煩的是寶寶的皮膚過敏。皮膚過敏甚至是異位性皮膚炎，寶寶不僅皮膚會乾、發紅，甚至會異常的痕癢，導致寶寶不斷用力抓自己皮膚，即使指甲都剪乾淨了，還是會把皮膚抓傷，讓家長們看了都很心疼，到底異位性皮膚炎該怎麼辦呢？台灣大樹藥局陳俊凱藥劑師說明除了遠離飲食的過敏源外，皮膚的護理與奶粉的挑選非常重要，趁寶寶小時候顧好，遠比長大再來不斷治療更重要。



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異位性皮膚炎首重保濕，大樹藥局陳俊凱藥劑師表示異位性皮膚炎的寶寶皮膚缺少保水的功能與隔絕刺激的功能，輕微的異位性皮膚炎可能光靠保濕就可以達到緩解，因此保濕一定要做好，保濕乳液要勤勞塗抹。

衣物盡量避免太貼身且會摩擦寶寶皮膚的材料，如貼身毛衣，同時應注意寶寶是否太悶熱，太熱、一直流汗，很可能會加重異位性皮膚炎的狀況，寶寶並沒有想像中的怕冷，不要總是用厚毛毯裹着，家中暖氣也不宜一直打開，在大人覺得適中的天氣下，寶寶蓋上薄被子、注意其後頸溫度摸起來微溫即可，同時注意房間的通風。

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在清潔時也需注意，若無需要則不用特地使用沐浴乳，大樹藥局陳俊凱藥劑師解釋沐浴乳、清潔劑會把寶寶皮膚表層保水與保護層都洗掉，因此不斷用沐浴乳等清洗寶寶皮膚，反而會使寶寶皮膚狀況越來越糟，若無明顯污垢，直接用清水清洗即可，若有污垢需要使用沐浴乳等，也建議使用寶寶專用、溫和不刺激的沐浴乳清洗，同時避免水溫過高，水溫摸起來微溫甚至偏涼都可以，只要確保寶寶出浴盆時不要吹風或是室內溫度太低即可。

除了皮膚護理外，最重要的就是寶寶的食物，大樹藥局陳俊凱藥劑師指出，若寶寶仍在喝母乳，媽媽需注意飲食中盡量避免容易過敏的食物，例如甲殼類海鮮、黑麥汁、牛奶等等，若寶寶已經開始喝配方奶，則可以選擇水解配方的奶粉，而異位性皮膚炎較嚴重的寶寶，則需要喝到全水解的奶粉。市民也常問，嬰兒豆奶針對異位性皮膚炎有用嗎？其實寶寶也可能對大豆過敏，因此建議讓寶寶食用水解奶粉較佳。

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至於接觸副食品是不是需要延後，大樹藥局陳俊凱藥劑師建議不需要延後寶寶嘗試副食品的時間，寶寶仍需慢慢脫離喝奶的階段且減少接觸牛奶蛋白，這樣才能幫助改善異位性皮膚炎，只是要注意寶寶對該副食品是否會過敏，若發現寶寶吃了某一種副食品可能導致皮膚狀況惡化時，則需先停止餵食該副食品兩週，兩週後再讓寶寶吃一點點，狀況若正常則慢慢增量，一旦發現皮膚狀況又惡化，即表示寶寶可能對該食物嚴重過敏，往後應避免餵食。

異位性皮膚炎對寶寶影響很大，不斷的痕癢、哭鬧也會令照顧的家長困擾不已，但異位性皮膚炎的改善需要長期抗戰，更需要多方配合，藥劑師建議，若是寶寶有異位性皮膚炎相關的照顧問題以及用品需求，皆可至藥房尋求專業協助與建議，幫助找到更適合寶寶的用品與奶粉，讓家長們在照顧寶寶異位性皮膚炎的路上不孤單，也更好幫寶寶改善皮膚狀況。

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