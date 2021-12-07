懷孕｜排卵期少量出血別慌　不減受孕機會　但或代表身體有一隱憂

兩次月經之間老是有少量出血，雖然醫生診斷為「排卵性出血」並非疾病，但會不會對生育能力造成影響呢？來自台灣的王立文婦產科診所施俊宇醫生表示，只要有正常排卵就有自然受孕的可能，但有些夫妻可能會因排卵時的出血問題而避免同房，就很可能錯過受孕時機而無法懷孕；此外，經常出現排卵性出血問題者代表卵巢功能可能正逐漸衰退，因此若有計劃生育者最好及早就診諮詢醫生的診斷建議。



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「排卵性出血」是一種因荷爾蒙波動而造成的短暫出血問題，通常1至3天就會改善，並非疾病、也無需治療，但會不會影響受孕機率呢？施俊宇醫生表示，其實女性只要有正常排卵，就有自然受孕的可能，因此正常來說排卵性出血對生育是不會造成負面影響的；然而，仍有兩個方面的問題值得留意：

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1. 因短暫出血而影響行房：

部分夫妻會因為排卵期的少量出血或咖啡色分泌物增加而暫緩同房，便可能錯過受孕時機而難以懷孕。

2. 經常出現排卵性出血者需留意卵巢機能狀態：

施俊宇醫生提醒，若經常出現排卵性出血者恐代表卵巢功能正逐漸衰退，因此若有生育計畫者宜及早諮詢醫生的診斷與生育建議。

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