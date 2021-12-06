元元、周汶錡仔讀聖瑪加利大免學費　黃伊汶吳若希仔女讀呢間

香港有不少熱門的幼稚園深受家長歡迎，每年報名人數更有數千人，數十人爭一個學位，競爭相當激烈，不少藝人的子女正就讀這些熱門幼稚園，包括有國際英文幼稚園、學之園幼稚園、銅鑼灣維多利亞幼稚園及天主教聖瑪加利大幼稚園等。



學之園幼稚園

現年40歲的黃伊汶與陳國坤結婚後，在2016年誕下兒子陳真，逐漸淡出娛樂圈專心照顧兒子，她不時在IG分享家庭生活，當上全職媽媽的她廚藝了得，經常在其豪宅招呼好友。現年5歲、正就讀K3的陳真，今年亦開始考小學，早前黃伊汶帶兒子到不同的小學面試，陳真現時就讀學之園幼稚園，此校在全港有8間校舍，其升小成績理想，學生多成功考入著名直資及私立小學包括拔萃男書院附屬小學及拔萃女小學等，因此非常受家長歡迎，吳若希女兒、張嘉兒女兒亦就讀於此校。

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國際英文幼稚園

國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine's International Kindergarten）是著名的星二代學府，不但有優良校譽，而且升小派位成績亦非常不俗。學校非常受星二代歡迎，現正就讀的包括陳展鵬女兒、陳敏之兒子雷子樂、胡諾言兒子等，已畢業的就有蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。

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維多利亞國際幼稚園

維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。現正就讀的包括郭富城女兒、及關心妍女兒，而已畢業的則有劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅女兒蔡浚鏗等。

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李璨琛囡囡李元元、周汶錡一對兒子，大仔Jacques(已畢業)和細仔Avner，及吳日言囡囡Bea都就讀於天主教聖瑪加利大幼稚園，此校原本屬私立幼稚園，在2021/22學年起轉為參與幼稚園教育計劃，學費全免，其升小成績理想，不少學生也考入熱門小學如聖保羅男女中學附小、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學等。

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🔼🔼🔼唔少幼稚園開始面試，圈中藝人亦帶同子女進行面試👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻黃澤鋒囡囡小黃妃考屯門熱門幼稚園 雨僑囡囡面試呻老公係豬隊友👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

香港創價幼稚園

陳柏宇囡囡Abigail 去年在浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園讀N班，不過升上K1後就轉到位於九龍塘的香港創價幼稚園（下稱創價）。創價是有名的熱門幼稚園之一，更參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，所以全年學費只需$1,793。

香港加拿大國際學校

熊黛林（Lynn）一對孖女之前在銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園入讀N班，K1轉讀位於香港黃竹坑的香港加拿大國際學校。該校推行IB課程，更是狀元搖籃，固然吸引不少星二代就讀，包括天王張學友細女張瑤萱、李克勤兩個兒子，林青霞的女兒邢愛林及邢言愛等。21至22年度K1學費為$115900，另外每年要交Capital Levy $36000。

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聖公會幼稚園

車婉婉囝囝BBQ去年開始讀幼稚園，今年升上K2，媽媽表示「BBQ先生懷著極度興奮的心情迎接開學日，佢呢幾日問咗我好多次點解佢要升上K2，Q MaMa 都係答佢「因為你大個仔囉！」⋯真係大咗好多⋯」，而BBQ就讀的是位於銅鑼灣的聖公會幼稚園，日前學校安排家長於開學日可以陪伴小朋友回校，一起體驗K2生活。

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大埔懋柏禮國際幼稚園

王祖藍早年在國內工作，太太李亞男及女兒也長時間留在國內生活，年初王祖藍重返TVB擔任首席創意官，一家四口也回港生活，大女Gabby更開始其校園生活。在4月時，李亞男在IG分享2歲多的Gabby第一日返學前班的可愛相片，她更留言：「First day of pre nursery class 😍」。2歲多的Gabby現正就讀大埔懋柏禮國際幼稚園學前班，該校的課程設計採用了以探究為基礎的英國早期教育體系，綜合了探究式、體驗式的教學法，半日班每年學費$90,200。

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