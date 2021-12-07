聖誕節｜最實用聖誕禮物　Hello Kitty、Doraemon卡通口罩禮盒

香港人戴口罩已2年了，口罩已逐漸成為日常生活的一部分，而且圖案款式愈來愈多。在佳節當前，特色口罩不但具有防疫效能，亦能點綴服裝，更添節日氣氛。作為聖誕禮物或交換禮物，都必定是實用、美觀兩兼的好選擇！



SAVEWO x Sanrio Hello Kitty 立體口罩

SAVEWO x Hello Kitty 聯乘系列推出全新3款獨家Hello Kitty口罩，舒適之餘亦配合舒適型耳帶，90%成人適用，能夠緊貼不同面形配戴，不用擔心「離罩」問題。而口罩的設計意念以書信、書法為主題，在可愛風格上面又增添一點文青風，與Hello Kitty 展開少女般的書信來往。記者戴上實測，用料舒適透氣，十分推薦。

SAVEWO X Hello Kitty 3DMASK 超立體口罩

售價：$89/盒

數量：10片/盒 (獨立個體包裝)

尺寸：摺疊：208*81mm 展開：170*110mm



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動漫工房Doraemon、蠟筆小新等人氣卡通口罩

動漫工房、永利趁佳節前推出一系列人氣卡通口罩，其中Doraemon更有80片網禮盒，盒面是電影版大雄和靜香結婚的圖案，讓人再三回味。另外，Doraemon系列亦有時間布圖案的立體口罩可供選出。此外，深受小朋友歡迎的角色蠟筆小新、大偵探福爾摩斯和美少女戰士也有推出主題口罩，小朋友收到一定愛不釋手。

售價參考：

Doraemon平面一次性口罩 十片裝 $32

Pretty Guardian Sailor Moon 美少女戰士 30片盒裝 $118

網上及全線奇趣天地有售



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🎄🎄諗緊聖誕節帶小朋友去邊度玩？🎄🎄即睇：聖誕節｜12月親子好去處 睇清全港商場聖誕佈置、市集及展覽

H-PLUS 聯乘3大卡通推出口罩禮盒

今個聖誕節，本地卡通口罩品牌H-PLUS聯乘三款卡通《Pokémon》、《櫻桃小丸子》及《LINE FRIENDS》，推出包括Pokémon Plaid Collection 禮盒裝、《櫻桃小丸子》限定12星座造型口罩連精美磁石硬盒套裝及BROWN’S HOUSE Special Edition等一系列主題口罩，即日起開放預售！

是次推出的Pokémon Plaid Collection 禮盒裝當中包括四款不同顏色的「Pokémon Plaid Collection特別版高防口罩」及精美禮盒，Pikachu以四個可愛造型搭配型格花呢格紋，亦有中童款可供購買。《櫻桃小丸子》口罩共有三種星空色，款式時尚易襯，吸睛度十足。LINE FRIENDS則是主打聖誕主題，推出4款不同造型的口罩。

售價參考：

Pokémon - Plaid Collection 禮盒裝（成人 175mm） $348

BROWN & FRIENDS - BROWN’S HOUSE Special Edition $198

櫻桃小丸子 - 12星座 ‧ 限量磁石硬盒套裝 $238

網上發售

