聖誕好去處｜拯救聖誕老人任務　學做足球小將4大活動還有考試盃

小朋友最期待的聖誕假期快到了，家長宜為他們安排不同的活動，一方面讓他們可以趁著假期好好放鬆一下，參加各種運動，鍛鍊身體，亦可從中訓練他們的意志力；另一方面，也可安排時間，好好整理上一個學期學到的知識，為下學期作好準備。



小朋友精力充沛，不妨趁這個聖誕節，好好「放電」。（圖片由AlphaStep 體適能鍛鍊基地提供）

阿仙奴訓練班學做「足球小將」 聖誕獨家優惠

很多男孩子都喜歡踢足球，趁這個聖誕節，家長不妨帶他們參加英超球隊阿仙奴開辦的阿仙奴（香港）足球學校的恆常班，透過有系統的操練，鍛練他們的身手，成為明日「足球小將」。足球學校直接由英國阿仙奴球會支援，並且貫徹了球會的理念，為本地熱愛足球的小朋友提供專業的訓練。另外，學校目前擁有12間分校，提供共10個小時至13個小時不等的專業足球訓練，有興趣報讀課程的學生可按地區選擇合適的課程。學校還擁有6支不同年齡的精英隊，為小朋友提供訓練的同時亦給予下場實戰的機會。

按看圖片了解更多阿仙奴足球學校之課堂：

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學校現招收3至4歲及5至12歲兩個階段的小朋友，進行恆常性的訓練。報讀課程的學生，必要購買並穿著足球學校所提供的校服，包括了球衣，短褲及球襪。整個課程為$450，學期為12月、1月及2月，視乎日期及場地供應情況而定。於指定日期前報名，更可獲聖誕早鳥獨家優惠。

新生現凡透過「01空間」報讀12月至2月課程，即可享有3堂學費減免優惠。

👉阿仙奴（香港）足球學校 恆常班 聖誕早鳥獨家優惠 (3-4歲)

👉阿仙奴（香港）足球學校 恆常班 聖誕早鳥獨家優惠 (5-12歲)

按圖看3至4歲足球恆常班時間表：

按圖看5至12歲足球恆常班時間表：

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籃球全方位訓練營 提升運球投籃技巧

對於有基本籃球技巧的小朋友，可以參加「聖誕NIKE籃球全方位訓練營」，適合8-15歲對籃球有基礎認識的小朋友參加。透過訓練，學員會學習並深化籃球的技巧，包括了運球、傳球、投籃、步法移動、一對一攻防等，提升學員於球場上的整體發揮。學員可選擇於灣仔修頓場館、聖雅各福群會或南華會接受訓練。**詳情即上籃球全方位 (5-7歲)、籃球全方位 (8-10歲) / (11-15歲)及籃球全方位 (8-15歲)了解更多，課程更尊享獨家95折優惠，早鳥優惠價$2,138起**

按圖看「聖誕NIKE籃球全方位訓練營」訓練內容：

按圖看「聖誕NIKE籃球全方位訓練營」上課時間、地點及價錢：

全港小五呈分試分級盃 溫故知新贏智能手錶

作為家長，最緊張小朋友的健康和學業，特別是小五學生，因為全港小五學生即將進行呈分試，決定未來升中派位。若然家長擔心小朋友的成績未能應付呈分試，或可考慮參加全港小五呈分試分級盃。

分級盃適合小五及有意溫故知新的小六學生參加，試卷由多位資深教育家及博士團隊擔任顧問編製而成，有助學生透過預測性的模擬試卷，了解自己的強項和不足，為即將舉行的呈分試做好準備。參加分級盃的學生可獲取成績報告，並參與度身訂造的升中課程。分級盃設中文、英文及數學科，每份試卷的費用為$200，而各科的冠、亞、季軍和全場中、英、數總分首五名學生，可獲小天才兒童智能手錶，以示鼓勵。**立即進入「01空間」報名或了解更多**

按圖即看「全港小五呈分試分級盃」詳情：

全港小五呈分試分級盃



考試費用：每科$200

早鳥優惠：於12月10日前報齊3科可享$450/3科優惠價

考試地點：九龍灣國際展貿中心-展貿廳2（3/F）



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拯救聖誕老人小任務 操fit體能手眼協調

每年的聖誕節，聖誕老人都會為小朋友帶來禮物和歡樂，若然聖誕老人遇到困難，小朋友又會主動幫忙嗎？體適能鍛鍊基地於這個聖誕節，舉辦了AlphaStep聖誕體適能日營，兩個小時以聖誕為主題的探險活動，適合3至5歲小朋友，他們需要互相合作，尋找線索、解答謎團和完成一系列的小任務，拯救聖誕老人和尋找聖誕老人掉下的禮物。

而對聖誕老人禮物工廠有興趣的小朋友，亦可加入成為一分子，三個小時的活動，專為6至9歲的小朋友而設，參加者需要完成有關禮物工廠生產過程的任務，透過遊戲和挑戰，學習日常生活上各種技能，玩得盡興之餘亦可享受到運動的益處！**立即進入「01空間」報名及了解更多**

按圖即看「AlphaStep聖誕體適能日營」詳情：

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AlphaStep 聖誕體適能日營（需預約）



01空間優惠價：

一個日營 $850 (原價 $990)

兩個日營 $1,550 ($775/日）(原價$1980)

三個日營 $2,145 ($715/日）(原價 $2970)

