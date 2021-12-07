聖誕節2021｜2大酒店卡通主題Staycation　一家三口最平$1480起

還有不足一個月就到聖誕，爸爸媽媽是時候安排仔女的聖誕活動！今年受到疫情影響繼續無法外遊，留在香港除了可以和仔女去各大商場打卡拍照、食自助餐外，亦可以入住酒店Staycation！有2間酒店都用卡通人物作主題，推出酒店主題房間及住宿優惠。



黃金海岸酒店 Pokémon聖誕烘焙派對住宿計劃

黃金海岸酒店特別推出「Pokémon聖誕烘焙派對住宿計劃」，住宿計劃包括兩位成人及一位小童早餐外，小住客亦可獲贈趣緻的皮卡丘薑餅人造型咕𠱸，抱著皮卡丘過一個暖笠笠的聖誕。酒店更有Pokémon露台主題客房可供額外升級入住，房內有不同 Pokémon裝飾和精品擺設，每晚只須另加HK$400起(另設加一服務費)。另外，住宿計劃更為小住客呈獻多款 Pokémon主題活動，包括盡顯藝術天份的「蛋糕造型蠟燭設計坊」，及挑戰體力的 Pokémon充氣滑梯、彈床等戶外遊戲，連續入住兩晚，更可額外參與「聖誕襪製作坊」及獲贈酒店餐廳淨價HK$500餐飲消費額。小朋友一定能夠盡情放電！

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Pokémon聖誕烘焙派對住宿計劃

地點：黃金海岸酒店

日期：2021年11月19日至2022年1月2日

房費：由HK$1,480起



住宿計劃包括：

Pokémon禮品乙份 (每次入住計算)

Pokémon戶外遊戲四項

蛋糕造型蠟燭設計坊乙節 (1位成人及1位小童)

豪華海景客房住宿一晚

早餐 (2位成人及1位小童)

房內迷你酒吧 (每次入住：六罐罐裝飲品)

無線上網

穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得。)



連續入住兩晚優惠：

以上住宿計劃所包括之各項優惠

聖誕襪製作坊乙節 (1位成人及1位小童)

酒店餐廳淨價HK$500餐飲消費額(不適用於客房送餐服務及外賣)



Pokémon主題客房附加費：由每房每晚HK$400起

其他小童額外收費：

• 每位HK$500 (包括住宿、早餐、工作坊、戶外遊戲及迎賓禮品)

Sino Club會員特別優惠: 凡入住以上住房計劃之Sino Club會員，可額外享用4項戶外遊戲。

*以上價目須另收加一服務費



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香港愉景灣酒店 Monchhichi MAKE-A-WISH住宿計劃

香港愉景灣酒店今個冬日將搖身一變成為Monchhichi主題酒店。「Monchhichi MAKE-A-WISH」住宿計劃的房間位於專屬樓層，全層的 客房以雪祭、花見、溫泉和初詣，四款主題佈置，客人將被隨機安排到主題客房。Monchhichi主題客房內設有Monchhichi 公仔、卡通造型暖手抱枕、玻璃窗、鏡貼、沐浴簾等一系列主題佈置，預訂住宿計劃之客人每房均可獲贈Monchhichi拖鞋兩雙及主題砌圖乙份。小朋友更加可以去到全港首個Monchhichi 主題溜冰場，亦可以在辦理入住時獲得Monchhichi尋蹤遊戲卡，只要到訪酒店及溜冰場的指定 地點，集齊卡上的貼紙，便可參與網上遊戲贏大獎。

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「Monchhichi MAKE-A-WISH」住宿計劃

地點：香港愉景灣酒店

日期：2021年12月1日至2022年2月28日

房費：HK$1,890起



住宿計劃包括：

入住酒店客房一晚

自助早餐

Monchhichi主題下午茶

（逢星期一至五；12月24-31日、1月1-2 日、2月1-3日將為下午茶套餐；其餘星期六、日將為下午茶自助餐）

參加 Monchhichi工作坊

（星期一至五為幸運星工作坊；星期六、日、12月24-31日、 及公眾假期為Monchhichi造型薑餅或曲奇餅工作坊）



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