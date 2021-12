升中面試新趨勢　中文水平要求提高　專家預測5大面試題目

我和教學團隊每年為家長分析各熱門中學的面試形式和考評趨勢,今年我們預測升中面試會有以下轉變:

【作者:鄧家豪 】



同理心及守法意識

學校將比以往更注重學生的同理心和守法意識。以往不少學校側重測評學生的學科能力,但自社會環境及政府政策改變,相信未來校方會更看重學生品德及公民意識。有見及此,我們認為同學透過參與義工服務或加入制服團體,可培養關顧社群和服從紀律的品性,更易獲得名校青睞。

中文水平要求更高

一直以來,英語會話是升中面試最重要一環,大部分同學面試之前都已「訓練有素」。而隨著大灣區的發展,香港與內地深度融合,香港人口結構組成將會產生巨變,年輕一代需要面對不一樣的競爭。為提升競爭優勢,傳統名校將更著重學生的中文能力水平、中國文化素養、歷史知識及對國家的認識。故此,學生預備面試時,除練習英語對答,也要準備中文面試題目,例如簡單的普通話自我介紹;水平較高的學校則可能會問學生關於人際關係、家庭崗位及國民身份認同的問題。

🔼🔼🔼🔼有調查顯示,上學年學生退學及教師離職情況較之前嚴重👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻移民潮|上學年中學平均每校32人退學 教師離職人數飊升98%👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

衛生常識與公德

持續兩年的疫情對社會影響至深,因此我們預期部分面試題目將圍繞日常及疫情相關的衛生常識。校方通過學生的回應就能了解其自律意識、自理能力和公德心。我們教導學生多留意日常接觸的防疫措施以及公共衞生常識,面試時便能有條理並仔細地回應提問。

最後,我們的團隊按上述趨勢預測準備了幾道全新的模擬面試題目以供參考:

1)疫情期間,你如何自主學習?當中遇上什麼困難嗎?

2)香港如何應對疫情?疫情對什麼人影響最深?

3)請列舉香港以外三個大灣區的重要城市。你去過這些城市嗎?

4)下課回家途中,你的口罩帶忽然斷了,沒有備用口罩,你會怎辦?

5) If you discovered your friend had been wearing the same mask for three days, what would you do?

作者簡介:

鄧家豪

香港御學軒教育集團董事,名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座,創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院,現於香港教育大學攻讀碩士。

🔼🔼🔼🔼下學年多區中一都出現剩餘學額👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻移民潮影響及人口結構性下降 下學年全港中一料有3,350剩餘學額👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼