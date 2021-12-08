聖誕節│自助烘焙店推多款聖誕簡易甜品　小朋友都可以整手製作

聖誕節當然要食聖誕蛋糕啦！如果不想到連鎖店買聖誕蛋糕，亦可以和小朋友親自落手整一個！有自助烘焙店推出聖誕主題蛋糕，讓大人和小朋友一起製作蛋糕，好睇又好食！



BYO 自助烘焙趁著聖誕節推出聖誕主題蛋糕，讓大家可以自己親自落手整蛋糕。今次記者就和小朋友一起製作「聖誕水晶球」。整個過程需時2小時30分鐘左右，步驟分為3個部分，雖然看似繁複，不過小朋友都能夠「擔大旗」製作！

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除了「聖誕水晶球」外，BYO 亦推出了幾款聖誕主題甜品讓大家親手製作，各位爸爸媽媽可以和小朋友一起按喜好選擇心甜品！

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BYO 自助烘焙 - Bake Your Own

銅鑼灣店

地址：霎東街15號OLIV 8樓全層

電話：23997199



旺角店

地址：登打士街56號家樂坊14樓1405室

電話：34603475



九龍灣店

地址：宏照道38號MegaBox L2-32~33

電話：21229411



元朗店

地址：元龍街8號YOHO Mall一期地下G001鋪

電話：21239499



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