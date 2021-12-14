共同成長歡喜冤家　孖仔成彼此情感支援　社工爸爸：容許佢哋嘈吵

兄弟姊妹是家庭中互相學習的對象，雙胞胎更是獨特的成長夥伴。育有一對孖生兄弟的爸爸分享，從不會刻意劃分哥與弟，形容兩名兒子既是歡喜冤家，也是彼此的情感支援。「一方有咩事，另一方會開解，關係比一般兄弟親密。」

（攝影：黃寶瑩，部分相片由受訪者提供）



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給予時間磨合

爸爸溫克基是資深社工，曾有超過十年的學校社工經驗，現時的工作以家庭小組輔導為主，對象包括夫妻、家長等。他育有一對13歲的孖生兄弟迪生及迪文，他形容，兩兄弟的性格隨年齡階段而改變。「細個嘅時候，哥哥比較鍾意揸主意，較穩重，細佬就冇咩主意，多數跟哥哥。但佢哋一樣大，我哋冇故意分哥哥同細佬。」

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他分享，在成長階段，兄弟間總會因雞毛蒜皮的事情而鬥氣，而他與太太的處理方法，便是容許吵架。「嘈到咁上下，就會搵到一個解決辦法。」即使偶有爭執，兩兄弟同時是彼此的情感支援。「佢哋比一般兄弟關係更親密，一方發生咩事，另一方會開解，作為爸爸都感欣慰。」弟弟亦坦言，「當有情緒想發洩，都有個傾訴對象。有啲心事唔方便同父母講，就會同哥哥講。」

夫妻間避免互相指責

談到家庭角色，溫克基認為，無需受傳統觀念影響，更重要的是夫妻按照自己性格及長處分工。「我主力負責小朋友嘅學業，呢方面我嘅耐性比太太好；太太就多啲同佢哋出去玩。我哋有個默契，唔會每個家庭活動都四個人去，等大家有足夠休息時間。」

因工作關係，你曾接觸不同的夫妻，分享各種家庭難題。他分享，不少親子間的相處問題，與夫妻關係息息相關。「盡量避免喺子女面前互相指責、埋怨，一口否定對方。多啲表揚、稱讚、欣賞對方，有咩唔協調就私底下傾掂佢。」

花時間建立親子關係

自兄弟倆小一開始，溫克基便每天早上堅持送孩子到校，風雨不改，在他而言，這是他最珍惜的親子時間。「呢段時間好忙碌，但傾到好多偈，佢哋亦會分享學校嘅嘢。」除此之外，從小五開始，他為孩子設15至20分鐘的「早上學習時間」，在上學前與孩子複習教科書、默寫關鍵詞等，幫助孩子學習。

「要建立親子關係，父母要付出時間陪伴，先可以認識仔女多啲，了解佢哋嘅強項、弱項。」哥哥迪生則補充，「家長要知道子女真正鍾意做啲咩，鼓勵、支持、畀信心佢，唔好話冇用、不切實際。」

溫克基坦言，現時除了上班，其餘時間則花在家庭。「花多啲時間喺佢哋身上，將爸爸識嘅嘢盡量畀佢哋，不論係知識、品格，都係一種承傳，希望一代好過一代。」

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