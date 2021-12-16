張栢芝指外傭給兒子的早餐「見到都唔想食」　回港4點起身整早餐

張栢芝早前因工作長駐內地，日前回港栢芝在Insatgram 拍片分享日常生活，她表示回港後每日凌晨4時便會起床，做運動後再去街市買餸煮早餐給小朋友吃。張栢芝表示很享受為兒子煮早餐，並覺得小朋友發育期間早餐非常夠唔要，因此會研發不同早餐菜色。除了早餐，其實張栢芝亦有分享不同適合小朋友吃的食譜。



張栢芝最近回港，在Insatgram 拍片分享日常生活，栢芝表示回港後每日凌晨4時便會起床，做運動後再去街市買餸煮早餐給小朋友吃，然後陪伴囝囝並揸車送他們3個兒子上學，回家後睡午覺休息一下，再去接孩子放學。張栢芝表示每日都很早起床，所以每晚9時便要上床休息。

張栢芝最近回港，在Insatgram 拍片分享日常生活.(張栢芝ig)

張栢芝又分享自己為囝囝煮的早餐，她為3個兒子準備3款不同早餐，大家都有由栢芝自己研製的特別湯底配上火腿通粉，二仔就吃3隻滷水蛋，大仔就食煎蛋。張栢芝表示「為每個仔諗餐單」非常開心，因為有時自己不在家，工人只會讓他們吃麵包，「見到都唔想食」，但為孩子想一些花款餐單，孩子們都會吃得很開心。張栢芝又分享指，「三個兒子的早餐，工人姐姐未起身我已經整好曬，同工人姐姐一齊分工合作照顧孩子，對我來說是一種互相愛護包容的時光。」並認為「和姐姐一齊分享分擔家裏所有嘅一切無分你我，這樣最開心得着就是我的兒子姐姐他們和我其實是雙贏的早晨。」

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除了早餐，張栢芝亦曾分享數個非常適合小朋友食用，有營養又簡單易整的食物。

1.蕃茄薯仔洋蔥蘿蔔石狗公魚湯

張栢芝在影片中分享一款適合小朋友飲，有營養又易煲的湯水－蕃茄薯仔洋蔥蘿蔔石狗公魚湯。栢芝表示，自己去到街市才想到要煲這款湯，對小朋友非常好。栢芝提醒，一定要將煎香後的石九公魚放入魚袋，以免石九公魚的刺和骨弄傷孩子，另外亦表示自己煮食的份量隨心，覺得足夠即可。

+ 4

材料：

番茄

薯仔

洋蔥

蘿蔔

石九公魚

做法：

剪去石九公魚的刺和骨

煎香石九公魚

將煎好的石九公魚放入魚袋

將魚袋番茄、薯仔、洋蔥和蘿蔔加水煲成湯

2.簡單炒飯

張栢芝亦分享一款適合小朋友早餐吃的炒飯，做法非常簡單，而且可以叫小朋友幫忙製作，作為親子下廚的食譜非常好。

材料：

雞蛋

隔夜冷飯

火腿

洋蔥

粟米粒

做法：

打散雞蛋

將火腿、洋蔥切粒

熱鍋下油，加入洋蔥粒、火腿粒、隔夜冷飯和粟米粒

加入打散了的雞蛋

將洋蔥粒、火腿粒、隔夜冷飯、粟米粒和雞蛋炒至均勻即可

3.吞拿魚沙律

張栢芝分享自己會煮不同早餐給3個孩子，其中分享了一個簡易早餐食譜－吞拿魚三文治。栢芝表示她的兒子都不喜歡吃吞拿魚，但這個吞拿魚沙律卻能夠吸引孩子吃。配上方包

食材：

鹽水浸吞拿魚

洋蔥

沙律醬

煉奶

砂糖

做法：

將洋蔥切碎

將沙律醬、煉奶、砂糖混合

加入鹽水浸吞拿魚碎即可

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