懷孕｜早產有徵兆須及早安胎　提防子宮規律收縮、陰道出血4狀況

對於懷孕未達足月卻出現早產跡象時，通常會建議安胎以避免胎兒過早出生；但是，準媽媽們在甚麼情況下就需要安胎呢？來自台灣的王立文婦產科診所施俊宇醫生表示，若是未達生產周數，卻自覺子宮開始規律收縮、感覺胎兒往下推擠使得骨盆受壓迫、陰道分泌物異常或出血、腰腹背部鈍痛或痠痛時，且即便休息也無法緩解時，建議孕婦應儘速就診接受檢查，以利醫生給予及時的處置，以確保母嬰健康。



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「讓寶寶在肚子裏住好住滿」似乎是每個準媽媽的小小心願，只要能讓寶寶在媽媽肚子裏多住上幾天，等寶寶的器官與生理機能都趨於成熟時再出生，對於寶寶健康來說是較好的選擇。然而，若寶寶在足月前就出現早產跡象時，安胎便成了「不得不」的選擇。到底甚麼情況下需要安胎呢？

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施俊宇醫生表示，若發現有以下情況時就有可能是早產的跡象，最好就檢查：

1. 子宮規律收縮，每10分鐘或更短時間就出現一次子宮收縮，每次收縮時間持續10秒以上，症狀持續1小時。



2. 感覺胎兒往下推使得骨盆受到壓迫，有便意的感覺。



3. 陰道分泌物異常或增加、陰道出血，或有破水的情況。



4. 腰部持續痠痛、腹部痙攣、下背鈍痛等情況，即便休息也未能緩解。



施俊宇醫生補充，造成早產的成因眾多，約有半數原因不明，但若是孕期有特殊狀況者，像是多胞胎、子宮閉鎖不全，或患有妊娠糖尿、子癲前症、前置胎盤等問題者都可能有較高的機會需要安胎。施醫生提醒，安胎過程雖然辛苦，但是安胎能讓寶寶爭取更多成長的時間，也更能確保寶寶的健康、減少產後出現併發症；因此提醒準媽媽們若發現身體出現異狀時，一定要提高警覺、及早就診，才能保障自己與寶寶的健康。

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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。安胎相關問題，建議諮詢『婦產科』」



【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】

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