聖誕禮物｜買禮物畀小朋友最後衝刺　推介3大連鎖店必買之選

聖誕節將至，爸爸媽媽們買好仔女的聖誕禮物未？還未買的話，可以選擇到以下3大連鎖店購買聖誕禮物給小朋友，小朋友一定會喜歡！



每年聖誕，LOG-ON都會推出多款搞笑又好玩的聖誕禮物，有些爆笑造型禮物如炸雞桶Box Set、咸豬手Cushion等，更備有行動電源、發熱等多功能，貪玩的小朋友一定喜歡！除了搞笑造型禮物，亦可以購買Party Games在派對中一起玩。

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Sanrio的角色一向很受歡迎，今年聖誕Sanrio推出一系列聖誕禮品，包括公仔、手袋、香薰等等，每一款都有不同角色，爸爸媽媽可以按照小朋友喜歡的卡通人物選擇禮物！

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電器鋪豐澤有不少適合作為小朋友聖誕禮物的商品，其中就包括日本人氣品牌VisionKids 所推出的益智兒童玩具，例如專業兒童相機、兒童即影即有相機 、兒童翻譯筆、立體創意魔法筆等等，非常實用！

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