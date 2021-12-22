學校派發聖誕手帶內藏鋒利鐵尺　小童𠝹傷手需縫針　外國早有案例

為了增加節日氣氛，坊間有不少聖誕服裝、飾物供大家選擇，惟獨一款內含鐵尺的聖誕手帶家長務必要留意，過往已有不少被割傷的例子。而最近，有家長分享女兒因收到學校派發的鐵尺手帶，最終導致要去急症室縫針，相當可怕！



學校派發鐵尺手帶 家長要留意

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早在2018年，Facebook群組「Hong Kong Moms」有媽媽上載兒子掌心受傷照片，稱兒子在參加完派對後，收到一條「神奇聖誕手帶」，兒子玩了不消5分鐘即發生意外，手掌受傷流血，當時不少家長指小朋友就讀的幼稚園也有派發鐵尺手帶，於是馬上丟掉，避免讓女兒接觸。

事隔三年，再有媽媽上傳女兒受傷照片到媽媽群組，並分享道：「囡因為今日學校派（鐵尺手帶），𠝹親去咗急症室流咗好多血，要聯針，傷口好深。」

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超市同樣有售 美國曾把有關手帶下架處理

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由於聖誕鐵尺手帶便宜又能提升節日氣氛，就算學校沒有派發，在各大網店、超市也可以找到鐵尺手帶的蹤跡，以HKTVmall為例，價格由$9.6至$19.8一個不等；更有家長發現日本城有售還便宜得嚇人，$12已有三條手帶。

BBC多年前曾報導指出內含鐵尺的「神奇手帶」在90年代開始流行，但市面上並非所有「手帶」也是用金屬製成，有些則使用塑料。但隨著手帶愈來愈受歡迎，仿製品亦被大量生產。當時美國一些學校也禁止學生使用「手帶」以減低受傷風險。據「紐約時報」報導，美國曾有學生在「手帶」穿破表層布料後受傷，入醫院縫了三針，調查期間，美國藥房連鎖店Walgreen曾下令旗下所有商店將所有涉事「手帶」下架。

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