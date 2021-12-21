聖誕節｜應節必備白爛貓、《 LINE FRIENDS 》　多款聖誕主題口罩

今年聖誕節需要繼續戴口罩外出，要過得有氣氛，可以戴上聖誕主題口罩。有口罩商推出聖誕主題卡通口罩，一於和家人一起戴！



SAVEWO X 白爛貓

救世SAVEWO與白爛貓合作，推出「聖誕快爛」限量口罩系列。口罩以白爛貓聖誕情景為設計主題，特設三款尺寸，分別為R碼、M碼、L碼。口罩於香港製造，符合美國ASTM LEVEL3 以及歐洲Type IIR醫用口罩標準，BFE、PFE、VFE過濾效均通過認證達>99.9%，有效過濾細菌、微塵及病毒，有效抵擋感染物。

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另外，救世SAVEWO亦推出12款不同顏色的口罩，一盒6片，方便襯不同衣服。

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H PLUS X LINE FRIENDS

H PLUS 與 LINE FRIENDS 聯手， 推出萌爆 BROWN & FRIENDSBROWN’S HOUSE Special Edition 高防口罩。口罩以聖誕為主題，一共有 4 款不同造型的口罩，配上具有濃厚聖誕氣氛造型的 BROWN’S HOUSE，冬日聖誕絕對有氣氛。口罩於香港製造，兼備ASTM Level 3 及 BFE+PFE+VFE > 99% 超高防規格，採用 PET 不織布，親膚而不悶熱；此外，口罩亦不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質。

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