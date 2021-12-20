一文睇清聖誕節和元旦假期應診基層醫療醫生名單 九龍區最少

食物及衞生局（食衞局）今日（十二月二十日）宣布，已於《基層醫療指南》（《指南》）網頁上載名單，公布聖誕節和元旦假期期間應診的已登記基層醫療醫生執業資料，以便利有需要於其間求診的市民。



《基層醫療指南》是一個以網絡模式建立的電子資料庫，包含社區內基層醫療服務提供者的執業資料及專業資格，方便市民選擇合適的基層醫療醫生、牙醫和中醫。即使不時是節日，家長也可善用該系統，找到合適的診所前往就醫。

🔼🔼🔼🔼屋企裝修後擔心甲醛影響健康，父母可以點做？👉🏻👉🏻👉🏻家居裝修｜菠蘿可以吸甲醛？專家教家長3招檢測含量 裝修要留意⋯👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

港島區



新界區



九龍區



而醫管局普通科門診服務將會加強，增加約24,000個額外的服務名額，包括長假期中約3, 500個額外的服務名額；亦會於聖誕節、農曆新年及復活節長假期額外加開普通科門診診所，以覆蓋更多地區，詳情將於近日公布。