TikTok「昏迷挑戰」鏡頭前閉氣直至昏迷　美國2名兒童挑戰後不治

抖音TikTok是一款可在智慧型手機上瀏覽的短視頻社交應用程式，TikTok亦會不時發佈一些「挑戰」去讓創作者跟隨拍攝。而最近有女童參與TikTok上的「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，玩法是參與者會在鏡頭前屏住呼吸直至昏迷，最終該名女童窒息身亡。



四月已有致命案例

在今年3月22日，一名來自美國科羅拉多州的12歲男童Joshua獨自在家接受「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」， 他的父母完全不知情，直至Joshua的孿生兄弟找到昏迷的他。不幸地，Joshua送醫後接受19日治療後不治離世。

相隔七個多月，美國賓夕法亞州再有一名兒童死於「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，10歲女童Nyla Anderson於12月12日在自己睡房參與了挑戰，由媽媽發現她昏迷在後，送達醫院幾天後死亡。

事件發生後，在TikTok上已找不到任何有關「Blackout Challenge」的短片。

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媽媽呼籲一定要看小朋友手機

Nyla Anderson的媽媽在採訪片段上表示：「我只是希望家長能更多注意孩子及 TikTok ，因為你永遠不知道會在他們的手機上看甚麼，或正打算嘗試甚麼，他們會嘗試只因為他們只是孩子。

特拉華州內穆爾兒童醫院的執業社工 Elizabeth Wood指，不少挑戰者認為身邊有人會及時救到自己，但其實未必能挽回造成的傷害。兒童的大腦還處於發育階段，他伉未必有能力去理解接受「挑戰」會帶來的後果，很可能一時衝動便釀成慘劇。

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