馬鞍山拐帶疑雲｜再有女童疑被陌生男子摸臉　警方：正跟進事件

周一（13日）在馬鞍山耀榮樓對出的公園，發生一宗疑似拐帶事件，令區內家長人心惶惶。當日Becky媽媽和就讀耀榮中英文幼稚園的兒子放學後在對出公園遊玩時，兒子突然被一個陌生男人抱起，Becky媽媽接獲通知後前往查看，發現該名陌生男子已抱起另一女童在公園出口附近，Becky媽媽大聲喝停後，該名陌生男子聲稱與女童「玩下」便逃離現場，至今仍未落網。



警方已展開調查 家長認人後不覺是真兇

在12月13日發生疑似拐帶事件後，Becky媽媽馬上通知區內的冼卓嵐議員，冼卓嵐回應指已將家長聯絡轉介警方，目前警方已調查當中。Becky媽媽亦表示近日在耀榮中英文幼稚園附近，也有警員詢問家長情況，惟真兇仍未落網。

Becky媽媽亦表示近日在耀榮中英文幼稚園附近，也有警員詢問家長情況，惟真凶仍未落網。(網絡截圖)

事件曝光後，不少有相同經歷的家長也表示見過該可疑男子，其中有女童家長表示，該名男子曾於案發地點近距離「撩囡囡頭髮」及摸臉，而當時工人姐姐一直在旁盯緊男子行為，因此印象十分深刻，Becky媽媽已告知該僱主盡快帶工人姐姐聯絡警方作認人程序。而自己和其他目擊媽媽也有前往「認人」，惟獨警方鎖定的疑犯膚色黝黑，和當日陌生男子膚色較白的形象不同，因此不認為他是真凶。

附近居民人心惶惶

有不少居住在馬鞍山的居民表示，事發地點附近的耀安及恆安邨設有庇護工場，而耀安邨亦發生過類似事件，最後證實是一場誤會。

🔼🔼🔼發生懷疑拐帶事件當日，Becky媽媽講👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻述事發經過馬鞍山拐帶疑雲｜兒子在公園險被陌生男子拐走 媽媽：我大聲喝停👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

Becky媽媽補充：「或者佢哋（庇護工場人士）無惡意，只係鐘意同小朋友玩，但我哋唔會分得出佢係咪智商有問題之類，因此警方都懷疑是次事件或與庇護工場人士有關，會問我哋喝停疑犯嗰一刻佢係咩反應，會唔會呆滯等等。但當日疑犯的對答十分正常，因此不排除是有心犯罪的人士所為，令街坊人心惶惶。」

閉路電視捕捉到畫面

Becky媽媽透露警方事後有給她看一段閉路電視畫面，畫面中清楚看見當日陌生男子抱起自己兒子，也捕捉到他想抱走女童的一刻，能看到他當日的打扮及身型。

圖片由冼卓嵐議員提供

冼卓嵐議員因私隱問題，不方便公開閉路電視影像，但強調警方已加強巡邏，同時亦張貼通告讓家長加強防範。警方亦回覆本刊，正積極跟進事件，提醒家長應時刻保持警覺，注意兒童的安全及意外風險。如發現任何可疑人士，請立即致電999與警方聯絡。警方會繼續留意區內情況，派員於區內巡邏，防止罪案發生。

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