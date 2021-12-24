聖誕節留家必睇　Disney+與Netflix兩大串流平台推介電影

2021年仍然是在疫情下度過聖誕，大家都被逼留在香港歡度節日，因此到處都人山人海，相信不少家長即使外出也不想逗留太長時間，心想不如快點回家一家人看電視來得更舒適。今次為大家推薦兩大串流影音平台Disney+與Netflix聖誕期間適合一家人觀看的電影，與家人「宅過節」。



Disney+經典角色再現

Disney+的優勢在於坐擁眾多小朋友耳熟能詳的卡通角色，想輕輕鬆鬆「笑一餐」也有不少電影可以選擇，例如冰河世紀、米奇老鼠之快樂聖誕、寶貝智多星等等。

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Netflix設親子動畫長片

Netflix用家可以在類似中選擇「歡樂佳節」然後挑選聖誕特輯，便可以看到精選的節日電視、劇集、甚至整合了親子動畫長片供家長選擇。當中《安祖娜的聖誕》獲日間艾美獎動畫節目多項提名，十分推薦。

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