洪永城老婆梁諾妍誕女重6.2磅　陣痛14小時催生2次：喊咗出嚟

洪永城今年7月與太太梁諾妍結婚，其後宣布太太懷孕，今日（23日）洪永城貼出囡囡照片，宣布女兒出世，還表示太太陣痛14小時、 催生2次才成功誕女，洪永城還表示女兒出世後不少人紛紛表示「好似爸爸」。



洪永城太太梁諾妍今日（23日）誕下女兒「洪寶寶」，取名為Amber。洪永城用女兒角度寫下文章，向大家打招呼「大家好，我叫Amber，係人馬女，重6.2磅，想同大家打個招呼，我在荃灣港安出世，我一出世，姐姐同叔叔就話「嘩，好似爸爸呀！」跟住我望望爸爸媽媽，我有唔開心，因為我想似媽媽多少少，媽媽好靚。」

洪永城太太梁諾妍今日（23日）誕下女兒「洪寶寶」，取名為Amber。（洪永城ig）

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而梁諾妍亦同樣分享女兒照片，向女兒喊話「媽媽會好好照顧你，我會係你最強的後盾」，並感謝負責醫生和護士，以及丈夫洪永城「最重要多謝洪生（隻手😂）的陪伴，每當我作動時痛到又暈又想嘔真係差啲扭斷佢隻手，辛苦你了😂」。梁諾妍亦分享生產過程，她表示「由於催生藥幫助唔到我開宮頸，痛咗十幾個鐘迫到羊水都穿埋，宮頸都唔肯開。醫生話避免寶寶危險要開刀」，幸好最後母女平安，「見到洪寶寶平安地出生，什麼痛楚都唔緊要了，一切都很值得。」

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