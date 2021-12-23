鍾嘉欣加拿大回港完成21日隔離　出關即帶仔去迪士尼Staycation

鍾嘉欣早前帶同囝囝回港，並在酒店隔離。日前終於完成隔離，嘉欣第一時間就帶囝囝去迪士尼遊玩並在酒店Staycation。



鍾嘉欣早前為參加無綫萬千星輝頒獎典禮，爭奪最佳女主角的獎項而帶同囝囝回港，隔離期間嘉欣有分享和囝囝Jared去ONE · EIGHT · ONE酒店隔離的照片，被網民大讚囝囝愈大愈似媽媽。早前鍾嘉欣完成隔離，隨即帶囝囝入迪士尼遊玩，晚上更和囝囝在迪士尼酒店Staycation，並表示「健康平安就好了。Quarantine完成，第一件做的事： Disneyland。」不少網民表示希望能夠在無綫萬千星輝頒獎典禮上看到嘉欣奪取最佳女主角。

+ 1

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻恭喜晒洪永城同梁諾妍呀！即睇：洪永城老婆梁諾妍誕女重6.2磅 陣痛14小時催生2次：喊咗出嚟👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

早前鍾嘉欣分享和囝囝Jared在酒店隔離的照片。只見嘉欣抱著囝囝，囝囝的樣貌五官和媽媽非常似樣，她更指這次可以跟囝囝拍拖！其實鍾嘉欣囝囝Jared以往一直被指像爸爸，不過隨著Jared長大，變得愈來愈似媽媽。

+ 15

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小珍珠大個咗好多！即睇：楊茜堯羅子溢兩年抱兩 曬一家四口溫馨合幅 感謝醫護人員照顧👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻